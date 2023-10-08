«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.