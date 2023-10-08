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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 8 октября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Фомин, Чавес, Нгамалё, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо» находится на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 10 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав восемь очков.

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