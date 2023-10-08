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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Крылья Советов»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, за счёт чего его клуб обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ.

Пари Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

Нижегородцы одержали победу со счётом 2:0.

«Мы одержали победу за счёт того, что разобрали правильно слабые и сильные места. Заостряли внимание на теории, на поле всё делали. Просто сказал парням, что мы это сделаем и будет положительный результат. Но самое главное — добавлять запредельную самоотдачу. Футбол — тяжёлый вид спорта, если сделаешь всё на максимуме — он тебя вознаградит. Парни всё это перенесли на поле, теорию и практику.

С Самарой не нужно было играть на встречных курсах, там знают, как играть в вертикаль. “Спартак” в матче с “Крыльями Советов” допустил тактическую ошибку. Мы тоже проанализировали, забили свои моменты и не дали моментов сопернику. Самое главное — правильно разбирать и требовать от игроков.

Насколько помог победить быстрый гол? Он дал психологическую уверенность команде, что мы правильно всё делаем. Воспользовались моментом, здорово пробил Севикян. Возможно, заставили нервничать Самару, наверное, им хотелось обыграть нас, чтобы идти в гонке за тройку», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Пари Нижний Новгород
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
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