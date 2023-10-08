Пугающая серия «Динамо» продолжилась. По такой игре ничья с аутсайдером — это ещё неплохо

«Динамо» потеряло очки в домашнем матче с «Факелом» — безвыигрышная серия бело-голубых в РПЛ продлилась до четырёх туров.

В заявке «Динамо» отсутствовал основной голкипер Шунин. Перед началом встречи стало известно, что Антон выбыл приблизительно на месяц из-за травмы плеча. «Первым номером» бело-голубых в этих обстоятельствах стал Лещук, который едва не привёз гол в свои ворота уже на четвёртой минуте: при розыгрыше мяча ногами сделал плохую передачу на опорного полузащитника. Хозяевам повезло с отскоком, а гостям — не повезло.

Как ни удивительно, но команда Сергея Ташуева была инициативнее, словно это она играла дома, а не «Динамо». «Факел» выше держал линии, активно включался в прессинг, смело комбинировал на половине поля соперника. В первом тайме воронежцы превзошли москвичей по количеству передач на чужой трети на два десятка точных пасов. Мы привыкли к тому, что «Факел» действует по схеме 5−3−2, но при Ташуеве команда меняется. Тренер отрядил дополнительную фигуру в полузащиту и перешёл на 4−4−2.

После пары моментов в первые 15 минут у игроков «Факела» были претензии к судьям. Сначала арбитр Буланов пропустил удар Тюкавина локтем по лицу Божина, после чего голевой момент получил Нгамалё. Потом в штрафной «Динамо» упал Аппаев — Фернандес попал ему по ноге. Впрочем, тут рефери, скорее всего, был прав, так как на повторе удар выглядел не настолько сильным, чтобы потянуть на пенальти. По истечении получаса матча в центре внимания снова оказался судья. Он остановил встречу, затем появилась информация о том, что игра проходит без системы VAR. Правда, технику быстро вернули к жизни. Короткий перерыв пошёл на пользу «Динамо», в концовке тайма хозяева были поострее.

Во втором тайме «Динамо» перестроилось. Команда Лички улучшила контроль мяча, уже не так надеялась на быстрые ответные атаки, поскольку не получалось использовать свободное пространство. Продолжает разочаровывать Карраскаль. Колумбиец сделал пару-тройку передач под удар, но в целом опять играл как-то сам по себе, допустил 16 потерь мяча. Чешский тренер заменил Карраскаля первым — на исходе часа матча. А одного из его конкурентов Макарова в заявке не было: появилась информация, что Денис отстранён от работы с основой из-за своего поведения на тренировках и на поле.

Чем дольше шла игра, тем заметнее становилась усталость футболистов. Возросло количество брака, жёстких стыков. «Динамо» выглядело тяжеловато, но лёгкости команде Лички добавила другая перестановка — выход Смолова на позицию Тюкавина. Фёдор показывал, что не собирается без борьбы отдавать место в основе. Сперва нападающий создал момент для Гладышева, который просто не попал в цель, а после этого сам, открывшись за спины и обыграв в штрафной Божина, зарядил в штангу. «Факел» не закрывался, однако такой Смолов заставлял воронежцев действовать осторожнее.