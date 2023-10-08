Главный тренер «Динамо» Личка опроверг информацию об отстранении Макарова

«Появившаяся информация — неправда. Я ему дал выходной на две игры: со “Спартаком” и сегодня. В четверг, как команда вернётся к работе, он будет на базе. Будем вместе разговаривать. У меня с ним нет конфликтов», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.