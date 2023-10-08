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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Динамо» Личка опроверг информацию об отстранении Макарова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию о том, что полузащитник Денис Макаров временно отстранён от тренировок с первой командой.

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Источник: РИА "Новости"

«Появившаяся информация — неправда. Я ему дал выходной на две игры: со “Спартаком” и сегодня. В четверг, как команда вернётся к работе, он будет на базе. Будем вместе разговаривать. У меня с ним нет конфликтов», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появилась информация о том, что у тренерского штаба «Динамо» возникло недовольство дисциплиной Макарова на тренировках и в матчах.

Футболист перешёл в «Динамо» из «Рубина» летом 2021 года за € 7,5 млн при оценочной рыночной стоимости Transermarkt € 4 млн. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами.

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