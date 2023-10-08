Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Барселона
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Хетафе
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
14
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Фрайбург
30
Футбол. Зарубежный
18:05
Ланс
Лилль
11
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Черноморец
01
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Родина
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Реал Сосьедад
21
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
КАМАЗ
21
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Сокол
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Факел
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Кельн
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Ливерпуль
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лион
Лорьян
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Клермон Фут
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
32
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Акрон
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Лас-Пальмас
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Марсель
Гавр
30
Футбол. Зарубежный
13:30
Монца
Салернитана
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Спартак
ЦСКА
22
19:00
Ахмат
Рубин
01
16:30
Динамо
Факел
00
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
7.10
Краснодар
Ростов
32
7.10
Балтика
Оренбург
10
7.10
Сочи
Зенит
02
7.10
Урал
Локомотив
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:08 (мск), источник: ТАСС

Гол Медины в компенсированное время принес «Спартаку» ничью в матче РПЛ с ЦСКА

Красно-белые ушли от поражения на 7-й добавленной минуте.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным «Спартаком» в гостевом матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие банк — Арене» в присутствии 25 240 зрителей.

Дубль в составе ЦСКА оформил Милан Гайич (31-я и 61-я минуты). У «Спартака» голы забили Квинси Промес (41) и Хесус Медина (90+7). Медина перешел в «Спартак» в июле 2023 года из ЦСКА. Игроки «Спартака» вышли на матч в футболках, посвященных созданию женской команды красно-белых, о чем будет объявлено 14 октября.

«Спартак» продлил серию без побед до трех матчей во всех турнирах — два поражения и ничья. До этого команда проиграла в выездной встрече РПЛ самарским «Крыльям Советов» (0:4) и гостевой игре Фонбет — Кубка России московскому «Динамо» (0:3).

ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому «Динамо» (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции. В следующем туре «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» 22 октября. ЦСКА днем ранее встретится на выезде с казанским «Рубином».

Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь