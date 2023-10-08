Гол Медины в компенсированное время принес «Спартаку» ничью в матче РПЛ с ЦСКА

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным «Спартаком» в гостевом матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие банк — Арене» в присутствии 25 240 зрителей.

Дубль в составе ЦСКА оформил Милан Гайич (31-я и 61-я минуты). У «Спартака» голы забили Квинси Промес (41) и Хесус Медина (90+7). Медина перешел в «Спартак» в июле 2023 года из ЦСКА. Игроки «Спартака» вышли на матч в футболках, посвященных созданию женской команды красно-белых, о чем будет объявлено 14 октября.

«Спартак» продлил серию без побед до трех матчей во всех турнирах — два поражения и ничья. До этого команда проиграла в выездной встрече РПЛ самарским «Крыльям Советов» (0:4) и гостевой игре Фонбет — Кубка России московскому «Динамо» (0:3).

ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому «Динамо» (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства.