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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» переиграл «Ахмат» с минимальным счётом

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин».

Ахмат
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.

Единственный в матче гол на 34-й минуте забил нападающий «Рубина» Никола Чумич, который удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. Это дебютный гол футболиста за казанский клуб.

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«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. «Рубин» догнал своего соперника по очкам (12 очков), но по дополнительным показателям уступает грозненской команде. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
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