«Рубин» переиграл «Ахмат» с минимальным счётом

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.

Единственный в матче гол на 34-й минуте забил нападающий «Рубина» Никола Чумич, который удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. Это дебютный гол футболиста за казанский клуб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253906&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.