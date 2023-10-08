Мостовой: ЦСКА был сильнее «Спартака». Есть русская поговорка, что рыжим часто везёт

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везёт (смеётся). ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. “Спартак” точно не наиграл на победу, а ЦСКА — наиграл. Счастливая случайность спасла “Спартак”. Напомнило матч с “Сочи”, когда Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.