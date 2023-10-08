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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: игры нет, зато есть характер. Медина вновь огорчил ЦСКА

Ничья в дерби.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Судьбоносный матч

Невероятно тяжело готовиться к матчу, когда вокруг все говорят о твоей вероятной отставке в случае поражения. Еще сложнее, когда предстоящая игра — главное дерби страны.

Но в этом есть и плюс. Сознание болельщиков в любом виде спорта устроено так, что последний результат почти всегда покрывает все предыдущие. До дерби с ЦСКА статистику «Спартака» можно было свести до 0:7 за 180 минут, а после все могло разительно поменяться. Требовалась лишь одна победа.

В этом контрасте вся суть: с одной стороны, это игра, результат в которой по умолчанию оценивается выше стандартного матча, с другой — всего лишь полтора часа футбола, как и везде.

Конечно, Гильермо Абаскаль настраивал «Спартак» особо, ведь от этой встречи зависело слишком многое. Но перекачать команду тоже было нельзя — все помнят предыдущее дерби, где переизбыток эмоций вылился в конфликт Соболева и Виллиана Роши. Нервов красно-белые и так сожгли немало за последнее время. Здесь главное — спокойствие.

Осторожные красно-белые

С этой точки зрения, может, и к лучшему для хозяев, что Соболев пропускал матч из-за дисквалификации. Но без центрфорварда Абаскалю пришлось все перекраивать, ведь альтернативы Александру в составе нет. Вариантов было много, однако тренерский штаб выбрал наиболее вероятный — номинально в центре играл Промес, но фактически в зоне перед воротами могли оказаться и Бонгонда, и Медина.

ЦСКА тоже перетряхнул атаку, но появление Заболотного на скамейке запасных уже не удивляет. Владимир Федотов сделал ставку на более универсальное и мобильное нападение в лицах Облякова, Файзуллаева и Чалова, которые доставили хозяевам немало проблем.

Подобный набор футболистов мог бы указывать на то, что армейцы будут высоко прессинговать, как в другой топ-игре сезона с «Зенитом». И, судя по действиям защитников «Спартака» и Максименко, красно-белые тоже этого ожидали. Неоднократно оборона красно-белых нарочито медленно разыгрывала мяч у своих ворот, выманивая ЦСКА в прессинг, но армейцы не поддавались и встречали хозяев исключительно в среднем блоке.

Дальнейшие события дали четкий ответ на вопрос, почему красно-синие решили делать так. «Спартак» часто неуверенно выходил из обороны через фланги, где гости накрывали их и создавали голевые моменты. Так, например, Файзуллаев вывел Чалова на удар в середине первого тайма.

Идея Федотова и гол Промеса

«Спартак» конструировал тягучие атаки, но местами получалось неплохо — например, на 14-й минуте хороший момент был у Медины. Однако ЦСКА выглядел чуть острее — вскоре после Чалова забить мог и Файзуллаев. Узбекский хавбек вообще приносил немало пользы на старте игры, но гол сделали другие люди.

Федотов, как известно, постоянно действует в три центральных защитника, но его футбол нельзя назвать оборонительным. Однако схема 3−4−2−1 ограничивает армейцев при выходе в атаку, поэтому в матче со «Спартаком» в опорную зону для розыгрыша мяча выдвигался Виллиан Роша. Это мировая тенденция: в АПЛ так сейчас делают почти все топ-клубы. Пока сложно говорить о том, что Федотов перенял идеи Гвардиолы и Клоппа, но в первой результативной атаке армейцев все сработало: Роша выдвинулся, дал пас Облякову, а тот ассистировал Гайичу.

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«Спартак», видимо, преследовали фантомные боли после чувствительного поражения от «Крыльев», где красно-белые владели мячом 70 процентов времени, поэтому они выходили в позиционные атаки осторожно и очень аккуратно поднимали линию обороны. У чужой штрафной хозяева постоянно оказывались в тупике, так что спасти ситуацию могли только оригинальные идеи. К счастью для «Спартака», у него есть игрок, способный их производить — Промес идеально попал в дальний угол.

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Бомбардир Гайич и спасение Медины

Впрочем, на одном индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Да, Квинси способен влиять на исходы целых матчей, но «Спартаку» требовалась командная работа. И после перерыва мы ее не увидели.

А ЦСКА продолжил гнуть свою линию и опять выиграл стартовую половину тайма. Сперва Зделар мог забить, затем Гайич почти дотянулся до мяча, а на 60-й минуте серб все-таки оформил дубль — он забил примерно с той же точки, что и Промес. Отметим и здесь идею Федотова: Гайич — правша, который из-за кадровых сложностей ЦСКА вынужден играть по всему левому флангу как минимум до зимы, но эта позиция позволяет защитнику смещаться под правую ногу. А она у него точно не для ходьбы.

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Второй пропущенный гол мобилизовал «Спартак». К тому моменту на газоне уже появился Игнатов, который формально занял место центрфорварда и имел неплохой момент на 76-й минуте. Помимо этого, красно-белые еще несколько раз подбирались к воротам Акинфеева, но им явно не хватало конкретики. До 83-й минуты, когда по воротам пробил Зиньковский, у «Спартака» не было ни одного удара за тайм.

Удивительно, но успех красно-белым принес банальный навал. На последних минутах команда Абаскаля выглядела лучше, чем на любом из отрезков матча, и все-таки выгрызла ничью. Обычная подача на Медину — и уходивший из ЦСКА со скандалом футболист еще раз огорчил армейцев. И даже сильнее, чем после трансфера.

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Для «Спартака» это большой эмоциональный успех, который может придать команде импульс, а для ЦСКА — громадное разочарование. Какими будут последствия этой ничьи?

Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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