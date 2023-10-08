Абаскаль: чувствую поддержку от руководства «Спартака». Титул не выигрывается в октябре

«Я чувствую поддержку от руководства. У нас поменялась команда, у ЦСКА такая же ситуация, у “Динамо”. Везде процесс идёт не так просто. Но процесс идёт. Мы видим, что все новички у нас играют, они внедрены в игру. Чемпионат не выигрывается в октябре. В конце чемпионата таблица вряд ли будет такой же. Но если результата не будет, все всё поймут. Это футбол», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.