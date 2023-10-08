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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Абаскаль: чувствую поддержку от руководства «Спартака». Титул не выигрывается в октябре

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о неудачной серии команды.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Я чувствую поддержку от руководства. У нас поменялась команда, у ЦСКА такая же ситуация, у “Динамо”. Везде процесс идёт не так просто. Но процесс идёт. Мы видим, что все новички у нас играют, они внедрены в игру. Чемпионат не выигрывается в октябре. В конце чемпионата таблица вряд ли будет такой же. Но если результата не будет, все всё поймут. Это футбол», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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