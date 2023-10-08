Джикия не ведет переговоры о продлении контракта со «Спартаком»
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия не ведет переговоры о продлении контракта. Об этом он рассказал журналистам.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия не ведет переговоры о продлении контракта. Об этом он рассказал журналистам.
Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом», — сказал Джикия.
«Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», — добавил футболист.
Джикии 29 лет, в текущем сезоне РПЛ он провел за «Спартак» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок не выходил на поле в чемпионате страны с 2 сентября.