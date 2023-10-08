Джикия не ведет переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом», — сказал Джикия.

«Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», — добавил футболист.