ЦСКА оставил записку «Спартаку»: порядок в финальном счёте наведём весной

«Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной», — говорится в записке армейцев.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.