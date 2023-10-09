День Гайича, величие Промеса, Медина спасает Абаскаля. Рабинер — о дерби «Спартак» — ЦСКА

В дерби все было прекрасно, кроме смысла

Странное ощущение у меня осталось от этого дерби. Голов много. Голы красивые. Сюжет драматичный. Концовка сумасшедшая.

Еще и первый человек более чем за четверть века, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак» или обратно, забил. Да еще и в добавленное время. А содержания, смысла — нет. Ну, или крайне мало.

Когда написал обо этом в Telegram, при всей заведомой спорности данного суждения за полчаса собрал около ста лайков — видимо, попав в болельщицкую эмоцию.

А от одного из читателей услышал верное замечание: «Игорь, может, из-за того, что играли середняки чемпионата? Мы привыкли, что это битвы за призовые места».

Склонен согласиться. Антураж был эффектный, но по сути — встреча средних на сегодня команд. По одному из немногих послематчевых высказываний Гильермо Абаскаля, с которым я согласен, — очень закрытая игра. Но что ее сделало такой? Попробуем разобраться.

«Спартак» вынужденно вышел без штатных центрфорвардов. Александр Соболев дисквалифицирован, Шамар Николсон и Кейта Бальде — не в команде, Павлу Мелешину, по мнению Гильермо Абаскаля, в таких матчах в основу рано. В итоге атаковать вышла невысокая тройка Тео Бонгонда — Квинси Промес — Хесус Медина, которая постоянно менялась местами, но «таргетмена», который мог бы собирать направленные на него мячи, цепляться за них, скидывать их партнерам, — не было.

ЦСКА сыграл без такого же «таргетмена» в лице Антона Заболотного, оставшегося в запасе, умышленно. Показав, что как «Спартак» собирается делать ставку на командную скорость и игру низом, так и армейцы — тоже. То есть все вводные предполагали увидеть очень быструю и веселую игру.

А сколько в ней реально оказалось быстроты и веселья? Гораздо больше — перекатывания мяча по своей половине поля, как это было у «Спартака». При этом связь атакующей тройки красно-синих — Иван Обляков — Федор Чалов — Аббос Файзуллаев — оказалась более тесной. Но центрфорварда Чалова, в прошлом сезоне сумевшего набрать против «Спартака» 2+1, центр обороны красно-белых все-таки сумел в целом проконтролировать. А вот узбекский шустрячок вновь придумывал и обострял, тогда как Обляков перед первым голом здорово протащил и отдал мяч. Иван вообще, как показалось, набирает форму.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253905&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но кто же мог подумать, что главным героем среди красно-синих, автором дубля станет латераль Милан Гайич, который забивает по большим праздникам?! Но на то оно и дерби, чтобы дарить большие сюрпризы. Серб дважды в голевых эпизодах оказывался проворнее Даниила Денисова. И вот тут, конечно, интереснее всего узнать — делалась ли Владимиром Федотовым изначальная ставка на Гайича именно с учетом неких слабых сторон Денисова? Это был бы, конечно, высший пилотаж.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253908&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но даже если дубль Гайича — история ситуативная (например, сам футболист или Федотов почувствовали, что у Милана прет, и надо «кормить» его мячами), то важно отдать должное тем, кто это вовремя прочувствовал. Когда у кого-то идет кураж — это нужно обязательно использовать. Что и произошло. В обоих случаях Милану ассистировал Обляков — и делал это творчески.

Одним из тех спартаковцев, кто сплоховал перед первым голом ЦСКА, был Медина. Не сомневаюсь, что многие армейские болельщики одному этому факту, даже помимо собственно гола, сильно обрадовались. Но Хесусу еще найдется чем им ответить — когда уже все ответы, казалось, будут розданы.

Грандиозный Промес в одиночку все перевернул

Квинси Промес лишний раз доказал, что для истории «Спартака» это абсолютно выдающийся игрок. Вот просто в одиночку, при 0:1, против ЦСКА, из очень непростой позиции, с угла из-за штрафной, против великого для России вратаря, при посредственных и не предполагавших отыгрыша действиях своей команды (игрой их назвать было сложно) — взял и как из-под Облякова исполнил!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253907&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это был его 111-й гол за красно-белых. Красивое число. И гол — соответствующий.

Читайте также ЦСКА оставил записку «Спартаку»: порядок в финальном счёте наведём весной

Промес в отсутствие дисквалифицированного Соболева формально играл в центре нападения. Почему формально — потому что такой была его номинальная позиция, на деле же он перемещался по всему фронту атаки, искал мяч, выдумывал продолжение действий впереди. Нельзя сказать, что этот матч относится к числу его лучших, ну так ведь и вся команда была далека от совершенства, а сам он отталкивался от малознакомой позиции. Но Квинси носил капитанскую повязку и оттого вдвойне чувствовал себя обязанным сотворить чудо, перевернуть все происходящее.

И сделал это. Голландец еще до матча, когда его высветили крупным планом, с каким-то предвкушением потирал руки, а глаза его сверкали. И в самое трудное для команды время он сугубо индивидуально, без помощи партнеров, нашел момент, чтобы любой игрок и болельщик ЦСКА заломил руки: «Ну как?!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Ow1beM4HBQ?si=V9YbCO-cJckvi1q5" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы коллективно старались, имели преимущество, что-то придумывали, играли в одно касание (тут в первую очередь нужно в очередной раз отметить Аббоса Файзуллаева, признанного лучшим футболистом матча), даже их болельщиков на спартаковском стадионе иной раз было слышнее хозяйских, что вызвало особое удивление. А потом один роскошный, совершенный удар — и вынимай.

Игра средняя, голы великолепные — бывает в футболе и такой парадокс.

Казалось, такая непредсказуемая концовка первого тайма способна надломить ЦСКА — тем более на чужом стадионе — с первых минут. Держи карман шире! «Спартак» плохо начал второй тайм, позволил себя прижать и ничего не предоставлял в ответ. И, хоть при ударе Гайича был приличный рикошет от Денисова, второй гол ЦСКА выглядел вполне логичным. Произошла целая серия ошибок: сначала при вертикальном пасе Виллиана Роши (участвовавшего в начальной фазе и первого гола) чудовищно оплошал Кристофер Мартинс, очень быстро после этого замененный, и мяч дошел до Облякова.

Далее диагональ Ивана низом на Гайича — и это был его день. Не могу ни по этому эпизоду, ни в целом ничего предъявить Александру Максименко — рикошет получился знатный. И потом вратарь еще тащил и тащил. Дотащив свою команду до возможности спасения в самой концовке.

Последней надеждой для «Спартака» казался выход на замену Антона Зиньковского. Но по той игре, что шла, — не очень большой. И все же после диагонали очень редко играющего в чемпионате Леона Классена Медина, в целом проведший блеклый матч, головой пустил мяч впротивоход Игорю Акинфееву. Здесь надо отдать должное Абаскалю, что сохранил экс-армейского парагвайца на поле вплоть до финального свистка. И он в первом матче против своего бывшего клуба ухитрился забить! Посмотрев повтор, не могу сказать, что он не праздновал. И с большой долей вероятности — надолго или нет, другой вопрос — спас Абаскаля от отставки. Сюжет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мозес — лучший?! Мы с Абаскалем смотрели разные матчи

Читаешь иные слова тренеров — и глазам своим не веришь. Вот Абаскаль говорит: «Самым полезным игроком в двух последних матчах был Виктор Мозес». Он что, издевается? Точно по Джорджу Оруэллу: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Ну как же можно так врать на голубом глазу, мотивируя свое решение раз за разом ставить безразличного сейчас к футболу и «Спартаку» нигерийца с первых минут?!

Такое впечатление, что мы с испанцем смотрели разные игры. Или что он существует в своем измерении, и в нем ему хочется черное назвать белым — или наоборот. Имеет ли он на это право? Безусловно. Имею ли я право этого не понимать и не принимать? Тоже.

После ухода Леонида Федуна и воцарения «Лукойла» многие источники отмечают: главное отличие в стилистике принятия решений в «Спартаке» — в том, что от прежнего персонального волюнтаризма, быстроты и эмоциональности реакций в верхушке клуба защитились — но солидности, четкости и профессионализма не обрели. Их сейчас просто некому дать. И при этом никто не может понять, что именно делает в «Спартаке» Пол Эшуорт. А ведь спортивный директор не рыба, он не может всегда молчать, в противном случае в ресторанах существовало бы блюдо «спортивный директор на гриле».

А над ним — еще несколько руководителей, которые и принимают окончательные решения. С таким «слоеным пирогом» о быстрой отставке тренера не может идти и речи. С одной стороны, это хорошо. С другой — возникает ощущение трясины. В каком направлении идет «Спартак» как команда в последние семь с лишним месяцев официальных матчей, то есть весь 2023 год, совершенно непонятно, — и на это середнячество не видно и не слышно никакой реакции.

Если к зиме все-таки созреет решение о новом тренере, возникнет вопрос — а почему нельзя было это сделать ни к сентябрьскому, ни к октябрьскому перерыву на сборные? Что к этому времени не было понятно?

Читайте также ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»

Когда в ответ на это некоторые болельщики «Спартака» задаются вопросом, почему-то же самое не говорится о ЦСКА, идущем с красно-белыми ноздря в ноздрю, ответ очевиден. Во-первых, достижения Федотова в прошлом сезоне выше, чем у Абаскаля, по обоим направлениям — Кубок и серебро против бронзы. Во-вторых, весной ЦСКА играл лучше, чем предыдущей осенью, а «Спартак» — хуже, то есть у одних был прогресс, а у других — регресс, который продолжился и в нынешнем чемпионате. Наконец, в-третьих, глубина состава ЦСКА несравнима со спартаковской, и Федотову приходится каждый день латать кадровые дыры, тогда как у Абаскаля нынешняя, с отсутствием центрфорварда, — первая.

Судя по всему, испанец остается в «Спартаке». Зачем — начальству красно-белых, вероятно, яснее. Со стороны это понятно не вполне. Но «Лукойл» лучше не сделает резкого шага, чем пойдет на него. Такова его философия, а степень ее правильности покажет только время.

Тройка лучших тренеров сезона в РПЛ: Ивич, Осинькин, Юран

И еще один важный момент российского футбольного воскресенья. Сергей Юран выучил самарский урок Абаскаля. Если Гильермо неделю назад дал «Крыльям» максимум пространства, то Сергей самарцев его начисто лишил — не разбежаться, не просочиться. А голы у «Пари НН» получились отличные — дальний выстрел Эдгара Севикяна по замысловатой траектории и изящный удар «шведой» Зе Турбо после аута и скидки Кутателадзе — все идеально в такт.

Часто бывает, что команды, на привыкшие к высоким местам, после красивой и нашумевшей победы над фаворитом следующий матч на эйфории проигрывают. Может, дело и в этом, может, в тактическом неудобстве нижегородцев для команды Игоря Осинькина. Но всего второе поражение Самары в этом чемпионате выглядит закономерным. «Крылья» тем не менее остались на чистом втором месте, а «Краснодар» точно уйдет после этого тура в отрыв не менее чем на шесть очков.

Если выбирать тройку лучших тренеров РПЛ первого круга, то вслед за Владимиром Ивичем и Осинькиным назову именно Юрана. Кому могло прийти в голову перед началом турнира, что Нижний выйдет на пятое место в 11-м туре, пусть даже делит его со «Спартаком», ЦСКА и «Динамо», но де-юре находится именно на пятой строчке? В прошлом году были стыки, выигранные у «Родины» на тоненького. А теперь — да, без игровых изысков, но уверенность, спокойствие, разум, четкая организация.

Такими же были и «Химки» Юрана в начале прошлого сезона, которые гоняли весь матч «Зенит» с ничейным исходом и громили… Нижний Новгород. А потом безумное химкинское начальство тренера убрало, запустив процесс падения команды в первую лигу.

В Нижнем ему наверняка дадут сделать то, что не удалось в Подмосковье. В меру возможностей клуба, понятно. Похоже, что Юран в свои 54 года и с 20-летней тренерской практикой набрал то количество опыта, которое перешло в качество. Пока он еще не работал с сильными по составу командами, и это было бы любопытно увидеть. Может, с не самым топом, но с командами бюджета верхней половины таблицы.