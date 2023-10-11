В ставке «Спартака» на Абаскаля есть логика, но риска — больше. Мнение Рабинера

Гильермо Абаскаль в «Спартаке» минимум до зимы. Гендиректор Олег Малышев объявил о «большом кредите доверия».

Довольно ожидаемо. Решение в духе осторожного «лукойловского» менеджмента, который, прежде чем отрезать, не семь, а 27 раз отмерит. У меня в связи с этим даже родилась теория, что там думают: так, как бы в этой ситуации поступил Федун? Значит, мы сделаем наоборот!

Окей, посмотрим, что получится. Но вся динамика работы Гильермо в «Спартаке» носит отрицательный характер — с каждым полугодием все хуже. Ну, или весной прошлого сезона и летом-осенью этого — одинаково плохо.

Сейчас в РПЛ идет редкий сезон, когда лидерство изначально лежало бесхозное — нужно только наклониться и быстрее других подобрать. Пока это получилось у «Краснодара».

«Спартак» правильно сделал, что дал второй сезон Абаскалю, поскольку в любом случае впечатление от первой части чемпионата прошлого еще доминировало, перевешивало весну. Та могла быть стечением обстоятельств, в конце концов. Хотя и результатом неопытности тренера в проведении зимних сборов — тоже.

Но в новом сезоне не изменилось ничего. И мне все чаще доводится слышать, что Абаскаль — из тех людей, которые считают, что всегда правы и не могут ошибаться. А в клубе поправить, по-отечески посоветовать ему — некому. Тут еще раз возвращаемся к теме необходимости настоящего спортивного директора и непониманию, чем занимается Пол Эшуорт.

Может ли Абаскаль быть эффективен? Наверное, да — но только если его молодость и энергия будут сочетаться с опытом спортивного директора. И вообще, та ли команда — «Спартак», с учетом давления и требовательности его аудитории, на которой уместно учиться?

Когда наблюдаешь за работой тренера — ждешь прогресса команды в целом и отдельных игроков. Не вижу сейчас в «Спартаке» ни того, ни другого. Кто из молодых прибавил в 2023 году? Зачехленный после «Урала» Литвинов? Вчистую проваливший дерби Денисов? Появляющийся в основе по большим праздникам Пруцев? Не получивший шанса даже при полном отсутствии центрфорвардов Мелешин? Ну, если только Зорин. Но в минском «Динамо».

Назовите хоть один плюс в работе Абаскаля в этом сезоне. Я таких не вижу. А значит, не понимаю, почему дальше должно быть лучше.

Может, Гильермо задумал масштабную перестройку с уходом прежних лидеров — Джикии, Зобнина. Они все чаще остаются в запасе, а капитан сел на лавку наглухо. И возможно, Абаскаль убедил «Лукойл» дать ему довести ее до конца. Но вместо старых лидеров должны появиться новые. Кто они? Маринуя того же Литвинова, вожака из него не сделаешь.

Если Гильермо действительно задумал «смену караула» — я бы этим обеспокоился. Потому что вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Вот в ЦСКА миллион лет играли Игнашевич, Березуцкие, до сих пор Акинфеев — и это были якоря, благодаря которым игра и коллектив в команде не уплывали в открытое море.

Внутри команды нужна иерархия. А серебро Тедеско, Кубок Ваноли, бронза Абаскаля говорят о том, что это не пустой костяк, не мифические лидеры. Они и золото с бронзой при Каррере брали, кстати. У них есть заслуги, и их надо уважать. А что будет без них — еще вопрос, и к нему надо относиться осторожно, не рубить с плеча.

Мне приходит в голову, что на решение «Лукойла» повлияла реакция Промеса на его гол в дерби, когда он побежал праздновать его с Абаскалем. Это — да, показатель, потому что Квинси — лидер команды, и это очевидно для всех. В принципе, можно предположить, что этот самый «большой кредит доверия» выписал Абаскалю именно голландец — и этим жестом, и самим голом, взявшимся из воздуха, а не из содержания игры.

А менеджеры «Лукойла» — Жданов, Малышев и т. д. — не захотели брать на себя ответственность за перемены. Вот и поглядим, что это будет — стабильность и доверие, которые превратятся в результат, или — просто застой и потеря времени.

Склоняюсь ко второй версии.

Игорь Рабинер