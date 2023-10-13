Стало известно, как поменялась работа ЭСК РФС после реформы Милорада Мажича

Ранее в состав комиссии входили девять человек с правом голоса: инспектор УЕФА Николай Левников, руководитель судей РПЛ Николай Иванов, руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса, инспекторы РПЛ Александр Гвардис, Эдуард Малый и Сергей Зуев, а также Равшан Ирматов и сам Мажич в качестве экспертов.

«Теперь состав ЭСК сократился: в комиссию входят сам Мажич, Иванов, Ирматов и новичок — Джюнейт Чакыр. После изменений ЭСК, во-первых, утратила нечётное количество голосующих, а во-вторых, резко снизилось количество ошибок, которые признаются комиссией. Из 52 спорных эпизодов неправильные решения были найдены только в шести. Теперь споры и обсуждения во время заседаний — очень редкая история. Почти все решения комиссии принимаются единогласно всеми четырьмя членами ЭСК, а главное слово — за Мажичем», — добавил источник «Чемпионата».