Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
14:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Нефтехимик
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Северная Ирландия
Сан-Марино
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Черноморец
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Волгарь
Футбол. Сборные
16:00
Сантос U20
Россия U21
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Ленинградец
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Енисей
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Болгария
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Финляндия
Футбол. Первая лига
20:00
Родина
Акрон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Казахстан
Футбол. Сборные
22:00
США
Германия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.10
Спартак
ЦСКА
22
8.10
Ахмат
Рубин
01
8.10
Динамо
Факел
00
8.10
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
7.10
Краснодар
Ростов
32
7.10
Балтика
Оренбург
10
7.10
Сочи
Зенит
02
7.10
Урал
Локомотив
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз подряд

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в Российской Премьер-Лиге во второй раз подряд.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сербский специалист уже получал эту награду за июль-август, теперь получил и за сентябрь.

«Он сделал это второй раз подряд. Владимир Ивич повторил свой успех старта сезона и снова стал Тренером месяца. Тренер “Краснодара” победил в голосовании легенд РПЛ и с небольшим отрывом — в голосовании болельщиков. Эксперты “Матч Премьер” выбрали лучшим Игоря Осинькина», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Другими кандидатами на награду были: Сергей Юран («Пари НН», семь очков в четырёх матчах), Михаил Галактионов («Локомотив», девять очков в четырёх матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», девять очков в четырёх матчах).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь