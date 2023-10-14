Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз подряд

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сербский специалист уже получал эту награду за июль-август, теперь получил и за сентябрь.

«Он сделал это второй раз подряд. Владимир Ивич повторил свой успех старта сезона и снова стал Тренером месяца. Тренер “Краснодара” победил в голосовании легенд РПЛ и с небольшим отрывом — в голосовании болельщиков. Эксперты “Матч Премьер” выбрали лучшим Игоря Осинькина», — написано в телеграм-канале РПЛ.