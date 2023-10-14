Экс-тренер клубов РПЛ обвинил российских судей во взяточничестве
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович выразил мнение о судействе в лиге.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович выразил мнение о судействе в лиге.
В июне главой департамента Российского футбольного союза (РФС) был назначен серб Милорад Мажич. Будучи арбитром, он работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций 2017 года и финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.
«Судейство в России очень плохое. И нет разницы — Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают — без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок. Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают. Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы и венгры, а разницы никакой», — приводит слова Божовича Sport24.
Божовичу 55 лет, он покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» в 2022 году. Также специалист работал в московском «Динамо», «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и других клубах.