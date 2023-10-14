Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Болгария
Литва
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Словения
Финляндия
20
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Казахстан
Футбол. Сборные
22:00
США
Германия
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Енисей
10
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Торпедо
21
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Ленинградец
10
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Северная Македония
20
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Северная Ирландия
Сан-Марино
30
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Черноморец
10
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Волгарь
10
Футбол. Сборные
16:00
Сантос U20
Россия U21
46
Футбол. Первая лига
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Нефтехимик
22
Футбол. Первая лига
11:30
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.10
Спартак
ЦСКА
22
8.10
Ахмат
Рубин
01
8.10
Динамо
Факел
00
8.10
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
7.10
Краснодар
Ростов
32
7.10
Балтика
Оренбург
10
7.10
Сочи
Зенит
02
7.10
Урал
Локомотив
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Тренеру «Зенита» не понравился первый тайм матча с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч с «Кайратом», сообщают Vesti.kz.

Зенит
КайратПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Зенит»

Встреча команд прошла сегодня, 14 октября, в Алматы и завершилась со счетом 2:2.

— Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил — все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошел, будем готовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Семака пресс-служба российского клуба.

— Что именно не понравилось в первом тайме?

— Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам бы хотелось. Во втором тайме было лучше.

— Замены сегодня так и планировались или по ходу игры решали, кого выпускать? Например, Коваленко вернулся обратно на поле.

— Что касается Коваленко, то мы приехали в количестве 15 игроков, замены сделали. Но понимали, что по регламенту могли сегодня сделать обратную. Уже за пять минут до конца матча увидели, что Изидор тянулся — почувствовал, видимо, заднюю (поверхность бедра), поэтому не стали рисковать и выпустили еще на 5−7 минут Сашу Коваленко. По Мостовому, конечно, после паузы тайм ему — более, чем достаточно. Как и Диме Чистякову, который много пропустил. Для него сыграть один тайм было достаточно на сегодняшний момент. Остальное — по позициям, чтобы все получили определенное количество игрового времени. Слава Богу, все здоровы.

— Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько вы сегодня довольны?

— Довольны, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь