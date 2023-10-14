Тренеру «Зенита» не понравился первый тайм матча с «Кайратом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч с «Кайратом», сообщают Vesti.kz.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч с «Кайратом», сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла сегодня, 14 октября, в Алматы и завершилась со счетом 2:2.
— Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил — все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошел, будем готовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Семака пресс-служба российского клуба.
— Что именно не понравилось в первом тайме?
— Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам бы хотелось. Во втором тайме было лучше.
— Замены сегодня так и планировались или по ходу игры решали, кого выпускать? Например, Коваленко вернулся обратно на поле.
— Что касается Коваленко, то мы приехали в количестве 15 игроков, замены сделали. Но понимали, что по регламенту могли сегодня сделать обратную. Уже за пять минут до конца матча увидели, что Изидор тянулся — почувствовал, видимо, заднюю (поверхность бедра), поэтому не стали рисковать и выпустили еще на 5−7 минут Сашу Коваленко. По Мостовому, конечно, после паузы тайм ему — более, чем достаточно. Как и Диме Чистякову, который много пропустил. Для него сыграть один тайм было достаточно на сегодняшний момент. Остальное — по позициям, чтобы все получили определенное количество игрового времени. Слава Богу, все здоровы.
— Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько вы сегодня довольны?
— Довольны, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош.