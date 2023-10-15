Гол игрока «Нижнего Новгорода» признали лучшим в РПЛ в сентябре
Гол Николаза Кутателадзе из «Нижнего Новгорода» признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.
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Гол Николаза Кутателадзе из «Нижнего Новгорода» признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гол футболиста «Нижнего Новгорода» Николоза Кутателадзе признан лучшим по итогам сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале турнира.
В гостевом матче восьмого тура против московского «Динамо» (1:1) Кутателадзе пяткой поразил ворота Антона Шунина и сравнял счет.
Его гол был признан лучшим болельщиками, в голосовании экспертов Кутателадзе разделил первое место с Федором Чаловым из ЦСКА. Легенды РПЛ выбрали лучшим гол Алексея Миронова из «Ростова».