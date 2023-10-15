Гол игрока «Нижнего Новгорода» признали лучшим в РПЛ в сентябре

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253643&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гол футболиста «Нижнего Новгорода» Николоза Кутателадзе признан лучшим по итогам сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале турнира.

В гостевом матче восьмого тура против московского «Динамо» (1:1) Кутателадзе пяткой поразил ворота Антона Шунина и сравнял счет.