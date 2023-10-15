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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол игрока «Нижнего Новгорода» признали лучшим в РПЛ в сентябре

Гол Николаза Кутателадзе из «Нижнего Новгорода» признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.

Пари Нижний Новгород
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гол футболиста «Нижнего Новгорода» Николоза Кутателадзе признан лучшим по итогам сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале турнира.

В гостевом матче восьмого тура против московского «Динамо» (1:1) Кутателадзе пяткой поразил ворота Антона Шунина и сравнял счет.

Его гол был признан лучшим болельщиками, в голосовании экспертов Кутателадзе разделил первое место с Федором Чаловым из ЦСКА. Легенды РПЛ выбрали лучшим гол Алексея Миронова из «Ростова».

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