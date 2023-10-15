Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Грузия
Кипр
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Андорра
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.10
Спартак
ЦСКА
22
8.10
Ахмат
Рубин
01
8.10
Динамо
Факел
00
8.10
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
7.10
Краснодар
Ростов
32
7.10
Балтика
Оренбург
10
7.10
Сочи
Зенит
02
7.10
Урал
Локомотив
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Щенникова: Георгий приостановил карьеру. Он вовлечен в проект по недвижимости

Сергей Пушкин, агент 32-летнего российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, чем сейчас занимается футболист.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, — человек без команды. Но Георгий — человек с большим жизненным потенциалом.

У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, последним клубом Щенникова был московский ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь