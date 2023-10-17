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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростову» удовлетворили две жалобы на судейство в РПЛ и Кубке России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал взятие ворот «Ростова» в матче с «Краснодаром», сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» 7 октября проиграл «Краснодару» (2:3) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий мяч ростовчане пропустили в компенсированное ко второму тайму время. Его автором стал нападающий хозяев Джон Кордоба. В «Ростове» сочли, что бригада арбитров во главе с Шафеевым ошибочно засчитала третий гол «Краснодара», не зафиксировав в этом моменте положение «вне игры» у автора голевой передачи Сергея Волкова.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды “Краснодар” Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у VAR офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у VAR не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства VAR не было очевидных оснований», — говорится в заявлении.

ЭСК РФС также постановил, что арбитр Алексей Сухой ошибочно отменил взятие ворот грозненского «Ахмата» на 82-й минуте матча против казанского «Рубина» (1:0). Решение мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнером по команде не находился в положении «вне игры» по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» Андрею Семёнову.

Эксперты также удовлетворили жалобу «Ростова», просившего рассмотреть эпизод на 6-й минуте матча с московским «Локомотивом» в Кубке России, в котором, как было установлено, судья Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота ростовчан. Еще одну ошибку допустил Павел Шадыханов, назначивший пенальти в ворота «Сочи» после вмешательства VAR и просмотра монитора на 23-й минуте кубкового матча против «Оренбурга».

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