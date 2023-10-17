«Ростову» удовлетворили две жалобы на судейство в РПЛ и Кубке России

«Ростов» 7 октября проиграл «Краснодару» (2:3) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий мяч ростовчане пропустили в компенсированное ко второму тайму время. Его автором стал нападающий хозяев Джон Кордоба. В «Ростове» сочли, что бригада арбитров во главе с Шафеевым ошибочно засчитала третий гол «Краснодара», не зафиксировав в этом моменте положение «вне игры» у автора голевой передачи Сергея Волкова.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды “Краснодар” Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у VAR офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у VAR не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства VAR не было очевидных оснований», — говорится в заявлении.

ЭСК РФС также постановил, что арбитр Алексей Сухой ошибочно отменил взятие ворот грозненского «Ахмата» на 82-й минуте матча против казанского «Рубина» (1:0). Решение мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнером по команде не находился в положении «вне игры» по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» Андрею Семёнову.