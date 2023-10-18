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18:21 (мск), источник: Известия

Полузащитник «Краснодара» Кривцов: Если Ивича позовет «Спартак», он откажется

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов — о Галицком, рэпе и ошибках молодости.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Краснодар» ушел на паузу на матчи сборных в статусе лидера РПЛ и после самой эмоциональной победы осени. Один из теневых героев банды Владимира Ивича — Никита Кривцов, который стабильно заиграл в основе после отъезда легионеров, весной зажег с семью голами, а теперь помогает удержать «быков» на первом месте.

Мы созвонились с Кривцовым на следующий день после 3:2 с «Ростовом» — из интервью хавбека «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» вы узнаете, почему Никита не верит в трансфер Ивича в «Спартак», откуда прилетел на сборы с лишними килограммами и как реагирует на критику из-за рэпа.

«После гола Кордобы эмоции были такие, будто мы стали чемпионами»

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— Многие футболисты признавались, что после таких побед, как у вас с «Ростовом», все мучаются из-за бессонницы. Ты тоже?

— Бывает такое, но в этот раз вернулся домой — и сразу отключился. Хотя эмоции переполняли! Наверное, быстро уснул, потому что усталость была запредельной — сил оставили больше, чем обычно.

— Что творится в раздевалке команды, которая летит 0:2 к перерыву южного дерби?

— Разноса не было. Просто поговорили, тренер указал нам на ошибки. В первом тайме мы неправильно действовали в первую очередь по движению. Не могли выйти из обороны — из-за этого и Матвей [Сафонов] ошибся.

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Считаю, это вообще не его ошибка, а всех нас: если бы предоставили больше вариантов, он бы не стал делать такую передачу. Но до перерыва мы просто не понимали, как выйти из-под прессинга «Ростова».

— Гол Кордобы на 96-й минуте — лучший момент сезона?

— Эмоции были такие, как будто мы чемпионами стали! Все побежали радоваться к Джону. Было очень важно уйти на двухнедельную паузу в своем графике и с нужным отрывом. Нельзя было отдавать «Ростову» ни одного очка.

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— В какой момент ты понял, что оформить камбэк с 0:2 — реально?

— Понимал, что во втором тайме нужен быстрый гол. И перед выходом на поле подошел к Сперцяну: «Если не забьем до 60-й или 65-й минуты, шансов будет мало. Давай, сделай это!» Так и получилось — Эдик начал камбэк! Если бы этого не случилось, у нас бы, наверное, ничего не вышло.

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— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона. Летом ты мог представить, что в середине октября команда будет лидировать и опережать «Зенит» на семь очков?

— Да, потому что этого всегда хотелось. Просто не получалось — отдавали матчи, в которых должны были побеждать, теряли свои очки. То, что происходит сейчас, — результат работы на сборах и заслуга каждого футболиста. Именно благодаря этим вещам мы сейчас на первом месте.

— Главный конкурент — «Зенит»?

— Да все конкуренты опасны. Возьмите те же «Крылья»! Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме, как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом». В РПЛ нельзя никого недооценивать.

«Не понимаю, как рэп может повлиять на мою карьеру»

— Для Сергея Галицкого качество игры всегда было важнее результата, но этот сезон показывает, что философия поменялась: при Ивиче «Краснодар» не стесняется действовать по счету. Как проходила эта трансформация?

— Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ. Что касается трансформации, то не буду спорить: бывали матчи, когда мы играли по счету. С тем же «Ростовом», например, подстроились под их игру и после двух-трех ошибок на своей половине поля боялись привезти еще. Поэтому перешли на длинные передачи.

Но в остальном я бы не сказал, что мы конкретно садились и действовали от обороны. Всегда стараемся контролировать игру, держать мяч у себя. Естественно, если мы ведем, например, 1:0, идет 90-я минута и нам нужны очки, то мы сыграем аккуратнее. Но это нормальное явление! Тот же «Зенит» разве поведет себя иначе?

— Что лучше — победить при незрелищной игре или выдать шоу, но потерять очки?

— Ну вообще-то хочется сыграть ярко и выиграть. Другой вопрос, что это не всегда получается. Условно, мы можем выглядеть хорошо, контролировать мяч, но практически не создавать моменты, а в концовке забить. Поэтому не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала.

— «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

Источник: РИА "Новости"

— Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение — не знаю, как будет на самом деле и возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

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— Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком», — отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

— Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара». За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали, даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи — и то мы забрались на четвертое место.

— Матвей Сафонов недавно признался, что не особо следит за футболом — только за РПЛ. А ты в курсе новостной повестки? Смотришь матчи?

— Смотрю, конечно, — Лигу чемпионов, АПЛ. Даже когда у нас заезд на базу, можем с ребятами сесть и включить какую-нибудь хорошую игру. Новости тоже могу полистать, ну или почитать интервью какого-то футболиста.

— Читал пост в Telegram-канале Максима Алланазарова о влиянии музыкальных вкусов на развитие твоей карьеры?

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— Я видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл. Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное — на втором плане.

— Кто отвечает за музыку в раздевалке «Краснодара»?

— Всегда по-разному. Иногда я, иногда Эдик Сперцян. Бывает, Джон Кордоба что-то ставит. Но я свою музыку в раздевалке не включаю — выбираю песни, которые все знают. Перед играми чаще всего играют Дрейк или L`ONE.

— Три исполнителя, которые чаще всего играют у тебя в наушниках по дороге на игру?

— Kizaru, Pharaoh, T-Fest и OG Buda. Четыре!

— После матчей ты обычно проходишь через микст-зону с огромной колонкой, из которой орет музыка. Это твоя?

— А у нас их много: одна всегда стоит на стадионе, две другие — на базе и в тренажерном зале. А четвертая всегда ездит с нами на выездные матчи.

«Лишний вес после отпуска — ошибки молодости»

— Весной ты стал одним из главных открытий РПЛ, забив в семи матчах семь голов. А что с результативностью в этом сезоне?

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— Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал, хотя должен был, например в Казани.

— А с «Ростовом» мог сделать ассист, но Кордоба не реализовал выход один на один.

— Да! Но видишь, не хотят с моих передач забивать, ха-ха! Джон, наверное, подумал, что забивать при 1:2 — слишком рано, надо было сохранить интригу до 95-й минуты.

— Отсутствие результативных действий на тебя давит?

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— Когда я в игре, об этом не думаю. Главное — результат команды, одеяло на себя я не тяну. Но за пределами поля, бывает, задаюсь вопросами: почему не могу забить? Что делаю не так? Почему не получается? Ответы пока не нашел — нахожусь в процессе.

— Сперцян рассказывал: когда перестал забивать со штрафных, ему позвонил Галицкий и сказал: голы ушли, потому что ты перестал отрабатывать удары после тренировок. С тобой такое не случалось?

— Нет, мне Сергей Николаевич не звонил. Но я понимаю, почему он набрал Эдику — Сперцян же еще в академии «Краснодара» миллиард штрафных реализовал! Поэтому, как только перестал забивать в РПЛ, Галицкий отреагировал таким образом.

Во время загрузки произошла ошибка.

После тренировок, кстати, многие остаются: тот же Эдик, Ахметов, Баньяц, Кади — все отрабатывают удары. Другой вопрос, что это не всегда разрешают. Бывают дни с большой нагрузкой, когда у тебя вроде силы остаются, но тренеры говорят: «Сегодня без дополнительной работы. В следующий раз».

— Кто в «Краснодаре» больше всех работал дополнительно?

— Крыховяк — он постоянно был в тренажерном зале, причем не только во время сезона, но и на сборах. Мы жили в гостинице, до стадиона добираться 15 минут. Приезжаем, а он уже в зале! На базе «Краснодара» такая же картина. Человек поиграл в топ-клубах — разбирается в таких вещах.

— Каким был ваш самый необычный разговор с Галицким?

— Мы не то чтобы часто контактировали на самом деле. В основном общались на стадионе, после домашних матчей. И после неудачных игр он мог подойти и сказать: «В этом эпизоде ты неправильно сыграл. В другом тоже нужно было действовать по-другому».

Источник: Спорт-Экспресс

— Как ты реагировал?

— Я даже не спорил, потому что понимал: всё так. Плюс он же смотрел игру с трибуны, а оттуда лучше видны нюансы.

— Возвращаясь к твоей форме весной: с одной стороны, ты забил семь голов, с другой — за пару месяцев до этого приехал на сборы с лишним весом.

— Ох, было такое: вернулся из отпуска с 5−6 лишними килограммами. Отдыхал в Таиланде и слишком много ел. Но это ошибки молодости — больше такого не повторится.

— Что сказали в клубе?

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— В тот момент только назначили Ивича. Но он, видимо, только осваивался и принимал дела, так что на тему веса реакции не было. Зато с руководством разговоры состоялись. И, конечно, не самые приятные. Плюс штрафы я заплатил. Но это стало для меня уроком: я всё осознал, на сборах пришел в оптимальную форму и сейчас контролирую.

— А у тебя есть предрасположенность к лишнему весу? Знаю многих футболистов, которые едят все подряд и вообще не набирают.

— Я тоже знаю. И если бы можно было получить одну сверхспособность, я бы выбрал есть и не толстеть. Предрасположенность [к лишнему весу] есть, но опять же сейчас я начал относиться к этому гораздо профессиональнее, чем раньше. Работаю с нутрициологом, у меня есть индивидуальный план питания на каждый день, и после того случая проблем не было.

— От многого приходится отказываться?

— Конечно. Но здесь важны мера и количество. Можно и сладкое себе позволить — только раз в неделю, а не каждый день. Хотя я полностью это исключил: и сладкое, и мучное, и газировки с лимонадами — всё, что влияет на лишние килограммы.

Автор: Леонид Волотко

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