Из-за чего в «Спартаке» конфликтуют Абаскаль и Соболев. Дело вовсе не в завтраках

В «Спартаке» снова неспокойно. Сборная России только-только отыграла два товарищеских матча, а в самом популярном клубе страны опять полыхнуло. На этот раз главным ньюсмейкером выступил Александр Соболев.

Что произошло?

Утром 18 октября инсайдер Иван Карпов сообщил, что, по его информации, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил форварда Александра Соболева от тренировок с основой. Согласно сведениям Карпова, Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.

В первый раз дело ограничилось замечанием, во второй чуть не дошло до скандала. После третьего раза Соболева отстранили от тренировок с общей группой и заставили выплатить штраф. Сюда также добавилось недовольство Абаскаля тем, что футболист получил дисквалификацию и пропустил важнейший матч с ЦСКА. В инсайде отмечается, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.

«Спартак» оперативно отреагировал на эту информацию, но не стал её опровергать.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева: он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке». Дмитрий Зеленов пресс-атташе «Спартака»

Что ещё известно о конфликте?

Коллеги с «Матч ТВ» позже сообщили, что пропуск завтраков был лишь поводом для отстранения. На деле у Соболева и Абаскаля есть конфликт, а точкой кипения оказался момент, когда форвард резко ответил тренеру на претензии, тоже высказанные в жёсткой форме. Наши источники подтверждают эту информацию. Но дело не только в этом.

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По словам наших источников, близких к клубу, у российской группы футболистов «Спартака» есть вопросы к непоследовательности Абаскаля. Например, сразу несколько источников сообщили нам, что главный тренер «Спартака» закрывает глаза на опоздания легионеров на тренировки, может позволить им послабления, тогда как российскому костяку таких поблажек нет. Это вызывает напряжение в команде, и именно это, по словам одного из наших собеседников, стало одной из основных причин конфликта Соболева и Абаскаля.

На самом деле тема отношений Абаскаля и российских игроков «Спартака» поднимается не в первый раз. Например, в последние два месяца активно обсуждалась тема отношений тренера с Русланом Литвиновым, который после матча с «Уралом» перестал быть игроком стартового состава. Но после игры с ЦСКА Литвинов прекратил все рассуждения на этот счёт.

В любом случае Абаскалю придётся найти общий язык с Соболевым, потому что это единственный форвард в «Спартаке» и, по сути, незаменимый игрок. По крайней мере начиная с четверга нападающий должен вернуться к тренировкам с основной командой.