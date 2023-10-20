Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Мухин — главное открытие ЦСКА в этом сезоне

Максим Мухин ― один из самых ярких героев старта этого сезона РПЛ. Во-первых, из-за недостатка игроков и травм в ЦСКА Мухин стал незаменимым футболистом для Федотова. Максим ― опорник, но в этом сезоне играл уже и справа в атаке, и центрального защитника. И на каждой позиции был хорош. А ещё Мухин запомнился своей иронией и стендапами (например, про бананы) после матчей.

В Новогорске на сборах сборной России мы встретились с Максимом и обсудили его универсальность, игру за ЦСКА, детство в Тольятти и будущее.

Что Максим сказал Медине во время дерби со «Спартаком» и что съел Гайич перед матчем?

― Твой последний матч за ЦСКА ― игра со «Спартаком».

― Да, мы должны были спокойно удержать победу. Не мог поверить, что мы пропустили. Я сидел на скамейке и был очень зол ― крушил всё, что у меня было под ногами: бутылочку, лестницу. Мы контролировали игру, неплохо атаковали, контратаковали, а у «Спартака» моментов не было.

― Задевает, что счёт сравнял именно Медина?

― Ну, это классика. Правило бывших сработало. Но ничего такого ― забил и забил.

― Фанаты ЦСКА в восторге от момента, где ты отказался дать Медине бутылку с водой.

― Да это просто обрезали так. Когда он был в ЦСКА, мы прикалывались друг над другом. Хесус попросил бутылку, я ему в шутку сказал, чтобы он шёл отсюда. Но потом, конечно, с ним поделился.

― Как ты отнёсся к его переходу в «Спартак»?

― Когда человек говорит, что никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит ― это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.

― Кто для тебя хуже поступил по отношению к ЦСКА: Медина или Фернандес?

― Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провёл 10 лет.

― Чем вы Гайича накормили, что он дубль оформил?

― Обычно он ест йогурты на обед. Возможно, он в этот раз то ли переборщил, то ли ещё что, но ему пас даёшь ― хоп забил, второй пас ― забил. Мы теперь понимаем, как действовать в следующих играх. Просто даёшь ему пас — и всё. И это он на другой позиции сейчас играет.

Откуда в Мухине эта универсальность? Как Федотов первый раз поменял его позицию?

― Со «Спартаком» ты играл центрального защитника. Недавно играл справа в атаке. Напомню, что ты опорник. Откуда такая универсальность?

― Я такой человек, который готов к новым вызовам, открытиям. В целом мне сейчас комфортно на любой из этих трёх позиций. Когда впервые вышел центральным защитником с «Торпедо», было непривычно, но сейчас всё окей.

― Федотов тебя переучивал на эту позицию?

― Не учили. Просто обычные теории, наблюдал, как действуют защитники ― этого достаточно.

― А что сказал, когда впервые поставил на эту позицию?

― «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит, сыграешь защитника». Всё просто.

― Что самое сложное для тебя в игре в атаке и в защите?

― В атаке самое неприятное — играть спиной. А в защите тяжело даются верховые единоборства. Я просто стараюсь в них не идти. У нас есть Роша ― это человечек, который в воздухе всё может выиграть.

― Кто для тебя ориентир в защите?

― Кирилл Анатольевич Набабкин. Такой цепкости больше ни у кого нет. И на тренировках, и в играх он действует так, что если нападающий принимает мяч, а за его спиной находится Набабкин, то у форварда 5%, что он останется с мячом.

Хотел ли Максим уйти из ЦСКА весной и чем он зацепил Акинфеева?

― Ты весной мало играл. Были мысли команду сменить?

― Нет. Собирался доказывать тренеру и работать ― получилось. Старался не думать, что не играю ― я же ещё молодой. Никаких депрессий не было. Сейчас полностью доволен своим игровым временем.

― Когда забил «Локомотиву» два, внутри ёкнуло?

― Ну да ― бывшая команда. Но больше ёкнуло из-за того, что я два забил. До этого со мной такого не случалось. Я когда первый забил, был приятно удивлён. Не верил, что это со мной случилось. А когда забил второй, встаю, думаю: «А чего происходит? Я, что, второй забил?» Очень счастлив был.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253228&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

― Акинфеев осенью 2021-го говорил, что он за тебя готов «ухи поотрывать», что он твой «папа в команде». Реально близко общаетесь?

― В команде, да ― можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет.

― Но я не помню, чтобы Акинфеев так про кого-то говорил.

― Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал. Но мне было приятно, что легенда ЦСКА и мирового футбола говорит такие вещи про обычного тольяттинского парня.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253230&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

― Акинфеев любит кричать на защитников. Тебя уничтожал?

― Может накричать, но он меня чаще хвалит, когда страхую защитников. Приятно похвалу от капитана слышать.

― У тебя всегда была такая самоотдача на футбольном поле? Подкаты головой, стыки.

― На каждый матч выхожу как на последний. Когда подкатился головой, это была единственная возможность помешать. А если бы не помешал, могла пойти опасная атака, нам бы забили. А я предотвратил ― мы выиграли матч.

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― Это с детства?

― В детстве я больше играл нападающего, был лидером по обводкам, голам. Потом со временем ушёл в середину, начал перестраиваться.

Детство в Тольятти: как Мухин копил деньги на бутсы и что было бы с человеком, сказавшим ему «мухой метнись»?

― Детство в Тольятти ― какое оно?

― Думаю, ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учёба, тренировки, футбол на коробке ― всё. Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта ― либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха.

― Ну то есть драки и стычки это не про Тольятти?

― Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой. Да, развлечений особо не было ― для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки.

― Фамилию в детстве коверкали? Бесило? Никто не говорил: «Мухой метнись?»

― Не было. Если бы мне кто-то сказал «мухой метнись», он бы сам метнулся. Меня на районе все называли Максом, Муха появился только в спортивной школе, но это отлично.

― Ты говорил, что тебе в детстве жёстко не хватало денег на бутсы.

― Да, до 16 лет. Потом у меня появился контракт с производителем бутс, проблемы закончились. Приходилось копить, откладывал с дней рождений, Нового года ― ни на что не тратил, только бутсы покупал. Каждую пару носил около года.

― Два года назад ты рассказывал, что считаешь себя главным в семье. Сейчас в этом мнении ты только укрепился?

― Да, у меня же обычная семья ― без лоска и шика. Все живут в Тольятти, все рядышком друг с другом, я их поэтому не перевожу в Москву. Я просто им помогаю финансово.

Откуда в Мухине юмор и самоирония и с какими чувствами он вспоминает Евро-2020?

― Твой стендап после дубля в ворота «Локомотива» всех порвал. Ты всегда на иронии по жизни?

― Да, но раскрылась она только год назад. Раньше я был скромный, закрепощённый ― шутил только в близкой компании. Сейчас повзрослел, раскрепостился. С иронией просто по жизни легче двигаться. Быть серьёзным лично мне не так интересно. Но я ничего специально не делаю, просто стараюсь быть собой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253232&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

― Комиков смотришь?

― Нет. У меня юмор сам сформировался ― что в голову прилетит.

― На предыдущем сборе сборной вы обсуждали «Доту» с Головиным, Соболевым.

― Ну да, мы играем. Можем с Кучаем, Чалом, Дивеем поехать в компьютерный клуб, вместе посидеть и поиграть. Но нет такого, что я допоздна засиживаюсь ― режим надо соблюдать.

― Два года назад был Евро. Как сейчас вспоминается?

― Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил ― он очень резкий.

― Чему научил тот турнир?

― Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.

― Ты думаешь о том, что это мог быть твой и последний международный турнир?

― Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как всё решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там ― другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

― Куда хочется?

― Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат.

Блиц-опрос: где Мухин видит себя через пять лет?

― Кто тебя больше бесит летом ― комары или мухи?

― Комары.

― Лучший вид отдыха?

― На шезлонге.

― Красивый гол или эффектный подкат?

― Красивый гол.

― Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

― Чемпионство с ЦСКА.

― Где будет Максим Мухин через пять лет?

― В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.