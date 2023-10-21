«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.
Рубин
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Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.
Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Грицаенко, Вуячич, Кабутов, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.