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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Грицаенко, Вуячич, Кабутов, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

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