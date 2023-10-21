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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» благодаря пенальти на 90+2-й минуте

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и воронежский «Факел».

Оренбург
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Источник: ФК "Оренбург"

Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин.

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На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв.

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В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но успел первым на добивание — 2:1.

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«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 12 матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Факел
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