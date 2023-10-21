«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» благодаря пенальти на 90+2-й минуте

Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254016&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв.

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В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но успел первым на добивание — 2:1.

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