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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, а также нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Денис Макаров начнут столичное дерби против «Локомотива» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со скамейки запасных, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча пройдет в Москве на поле стадиона в Черкизове в субботу и начнется в 16:30. Макаров ранее был отстранен от работы с основной командой «Динамо» по дисциплинарным причинам, но во время международной паузы вернулся к работе с коллективом. В отсутствие в стартовом составе Бальбуэны капитаном «Динамо» в матче будет Федор Смолов.

Полностью стартовый состав «Динамо» выглядит так: Игорь Лещук (вратарь), Диего Лаксальт, Роберто Фернандес, Диего Маричаль, Эли Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниил Лесовой, Лео Гагнидзе, Бителло, Федор Смолов (капитан), Ярослав Гладышев.

Состав «Локомотива»: Илья Лантратов (вратарь), Илья Самошников, Марио Митай, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов (капитан), Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артем Дзюба.

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