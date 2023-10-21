«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, а также нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Денис Макаров начнут столичное дерби против «Локомотива» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со скамейки запасных, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча пройдет в Москве на поле стадиона в Черкизове в субботу и начнется в 16:30. Макаров ранее был отстранен от работы с основной командой «Динамо» по дисциплинарным причинам, но во время международной паузы вернулся к работе с коллективом. В отсутствие в стартовом составе Бальбуэны капитаном «Динамо» в матче будет Федор Смолов.