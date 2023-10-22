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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:16 (мск), источник: ТАСС

12-й тур РПЛ продолжится матчами с участием «Спартака» и «Зенита»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Действующий чемпион Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в 12-м туре чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Премьер-лига: таблица и календарь
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«Зенит» в этом сезоне играет нестабильно, команда, которая считалась безоговорочным фаворитом на старте сезона, идет только на четвертом месте, набрав 20 очков в 11 матчах. «Крылья Советов» опережают своего соперника всего на одно очко, однако идут на второй строчке. Обе команды имеют возможность сократить разрыв от лидирующего в чемпионате «Краснодара», который имеет в активе 28 очков по итогам 12 матчей. В субботу краснодарцы сыграли вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 2:2.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 22.10.2023, 16:30

Зенит-Крылья Советов-

В этом сезоне «Зенит» и «Крылья Советов» уже играли в рамках группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, встреча, прошедшая в Самаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его подопечные должны готовиться к контратакам соперника. «Крылья Советов» — это команда, которая любит играть на контратаках, одна из лучших в этом компоненте, — сказал он. — А нам, естественно, нужно готовиться к тому, чтобы противодействовать их контратакам, потому что большинство клубов — практически все — играют низко, от обороны и используют наши ошибки, шансы в быстрых атаках. Это такой момент, над которым нам и нужно работать".

Обе команды не могут рассчитывать на всех своих ведущих игроков. У «Зенита» не сыграют защитник Марио Фернандес и нападающий Вильсон Изидор. У самарцев на поле не выйдут вратарь Иван Ломаев, полузащитники Серегей Бабкин, Денис Якуба, нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков.

Встреча начнется в 16:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 22.10.2023, 12:00

Урал-Сочи-

«Спартак» сыграет с «Пари НН», «Урал» примет «Сочи»

В первом матче игрового дня екатеринбургский «Урал» примет «Сочи». «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков, екатеринбуржцы не выигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей (три ничьих, три поражения). «Сочи» идет на последней, 16-й строчке, имея в активе шесть очков, команда проиграла девять последних встреч в чемпионате и кубке страны.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 22.10.2023, 14:00

Спартак-Пари Нижний Новгород-

Клубы в прошлом сезоне провели между собой четыре встречи — по две в чемпионате и кубке страны. «Урал» выиграл три встречи и один раз сыграл с соперником вничью. Последний их матч завершился домашней победой «Урала» со счетом 1:0. Воскресная встреча начнется в 12:00 мск.

В другом матче московский «Спартак» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». Команды набрали по 17 очков, нижегородцы идут на седьмой строчке, москвичи — на восьмой. В этом сезоне команды сыграли две игры в групповом этапе Кубка России, в Москве красно-белые выиграли со счетом 5:4, а на выезде победили со счетом 3:0. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 22.10.2023, 19:00

Ростов-Ахмат-

В последней встрече игрового дня «Ростов» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина не смогли выиграть последние семь матчей РПЛ и идут на 15-м месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.

«Ростов» и «Ахмат» в прошлом сезоне сыграли четыре матча, в которых ростовчане одержали три победы и потерпели одно поражение. Последняя их игра завершилась домашней победой «Ростова» со счетом 3:2. Матч 12-го тура чемпионата России текущего сезона начнется в 19:00 мск.

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