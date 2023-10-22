«Динамо» воссоздало голос Льва Яшина с помощью нейросети

«От мальчишки с улицы Миллионная до кумира миллионов. Воссоздали голос Льва Ивановича с помощью нейросети, чтобы услышать его цитаты, ранее существовавшие только в текстовом варианте. Тембр, знакомый каждому. Фразы, которые попадают в самое сердце», — написала пресс-служба «Динамо».

Напомним, Яшин на протяжении 20-летней карьеры выступал только за один клуб — московское «Динамо». В составе бело-голубых Лев Иванович выигрывал пять чемпионатов и три Кубка СССР. Со сборной страны вратарь брал чемпионат Европы и завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. В 1963 году Яшина признали лучшим игроком мира по версии журнала France Football.