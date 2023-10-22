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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

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Источник: Спорт-Экспресс

Футболист остался в запасе команды на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча началась сегодня, 22 октября, в 14:00 мск. Счёт не открыт — 0:0.

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, для тех, кто не в курсе. Если вы не знаете информацию, тех, кто пытается её распространять, делать какие‑то домыслы — это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от тренировок с командой.

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