Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, для тех, кто не в курсе. Если вы не знаете информацию, тех, кто пытается её распространять, делать какие‑то домыслы — это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».