«Спартак» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 41-й минуте красно-белые вышли вперед благодаря голу полузащитника Данилы Пруцева. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра.

Таким образом, после 12 матчей «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками. «Нижний Новгород» находится восьмом на месте, набрав 17 очков. «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 28 очков.