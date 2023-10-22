Юран объяснил причину поражения «Пари НН» в матче со «Спартаком»

«Не справились с давлением. Проблема, когда команда “Спартак”, “Зенит” или ЦСКА, присутствуют тиски внутри. Заостряли внимание, что надо справиться с этим, а физически готовы. Как только выездные игры с такими клубами, не можем справиться. Второй тайм с натяжкой можно занести в плюс, а первый тайм провалили. Мамаду Майга не играл, так как на желтых карточках», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.