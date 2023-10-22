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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: Соболев в запасе, травма Промеса и победа над «Нижним»

Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН».

Спартак
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Клубные болельщики обычно не любят паузы на матчи сборных. Но не спартаковские и точно не в этот раз: для них международное окно — это возможность отдохнуть от бесконечного бурления вокруг любимой команды. И как только тема сборной изжила себя, так сразу пришел инсайд из «Спартака»: Соболев разругался с Абаскалем. Пока скандал жил и расцветал в Тelegram-каналах, Абаскаль сходил на тренировку спартаковских регбистов и отпустил экстравагантные усы. Ну, а Соболев остался в запасе на матч с «Пари НН».

Даже без опального форварда состав «Спартака» оказался максимально русскоязычным. Особенно на фоне последней игры с ЦСКА, где было аж восемь легионеров — впритык. В состав вернулся Хлусевич, в центре поля вышла связка Литвинов — Пруцев, над ними — Игнатов, слева — Зиньковский. На позиции форварда действовал Промес, причем без всяких оговорок — он располагался выше всех.

«Спартак» и «Пари НН» проводили уже третий матч в сезоне. Впрочем, ориентироваться на две предыдущие встречи было бы неправильно: Кубок — это альтернативная вселенная. Хотя бы потому, что команда Юрана в двух играх с красно-белыми пропустила восемь мячей. А в 11 турах РПЛ — всего девять. Более того, «Нижний» перед матчем располагался выше красно-белых в таблице. Стоило ждать, что «Спартаку» придется взламывать одну из самых организованных оборонительных линий лиги.

Все это понимали и в «Спартаке»: команда с первых минут играла интенсивно, постоянно атаковала. Порой удавалось вдавливать «Нижний» в его штрафную, да еще и что-то разыгрывать, совершенно не имея пространства для этого. У «Спартака» было множество подходов, а самый опасный момент был создан на самой первой минуте: Промес подловил оборону «Нижнего» на неудачной скидке назад, перекинул вратаря, но Александров успел вынести мяч с самой ленточки.

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«Нижний» выстоял, и к концу тайма начало казаться, что «Спартак» безвыходно погряз в построениях Юрана. И беда не пришла одна: Промесу потребовалась помощь врачей. Парадоксально, но как раз в этот момент красно-белые нашли-таки путь к воротам Нигматуллина. Забегание Денисова, прострел на Пруцева — гол. Пока праздновали, Промес пытался понять свое состояние и активно обсуждал его со скамейкой.

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Квинси в итоге не вышел на второй тайм, и тут уже у Абаскаля просто не было выбора — после перерыва на поле появился Соболев. Игра принципиально не изменилась, разве что команды больше стали играть по счету. «Нижнему» нужно было отыгрываться, и в самом начале тайма Боселли совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. В первом тайме, кстати, «Спартак» был практически безупречен в обороне, и ничего не дал создать сопернику.

А сам продолжал напирать, перейдя солидную отметку в полтора десятка ударов по воротам. Но у Игнатова в этот день с реализацией совсем не заладилось, а удар Соболева в ближний угол отразил Нигматуллин. «Спартак» не забил второй и нажил себе нервную концовку. Последние 10 минут с добавленным временем — сомнительное зрелище. «Нижний» на гол не наиграл, «Спартаку» важнее было сохранить минимальное преимущество. Событием стало разве что удаление Гоцука с очень продолжительным и эффектным уходом с поля. И все же «Спартак» забил второй мяч — в самой последней атаке вышедшие на замену Мозес и Мартинс реализовали выход на одного защитника.

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Не самая эффектная победа «Спартака», но очень важная для Абаскаля: можно неделю поработать с меньшим давлением. Хотя очевидно, что в ситуации с Соболевым точка не поставлена. «Спартак» прервал серию из трех матчей без побед (во всех турнирах) и приблизился к лидирующей тройке.

Спартак
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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