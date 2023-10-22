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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Салихова — о победе «Спартака»: Снова выехали на моих трансферах

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о матче 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН» (2:0).

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Источник: Чемпионат.com

«Снова выехали на моих трансферах (смеётся). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари НН», где красно-белые одержали победу со счётом 2:0. После 12 туров чемпионата «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата команда Абаскаля сыграет с воронежским «Факелом».

Спартак
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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