«Зенит» победил «Крылья Советов» и вышел на второе место
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 24 397 зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Вендел (53-я и 81-я минуты), один мяч забил Андрей Мостовой (90+6). У гостей отличился Роман Ежов (90+8).
Первый мяч Вендела стал 200-м для бразильских игроков «Зенита». Для этого достижения, в котором поучаствовали 12 футболистов, клубу потребовалось 11 лет. Также Вендел провел 100-й матч за «сине-бело-голубых».
«Зенит» набрал 23 очка и опередил самарцев в таблице, заняв второе место. На счету «Крыльев Советов» 21 балл. Петербуржцы в следующем туре 28 октября примут грозненский «Ахмат», «Крылья Советов» в тот же день сыграют дома с «Оренбургом».