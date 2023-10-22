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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Крылья Советов» и вышел на второе место

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
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Источник: Пресс-служба "Зенита"

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 24 397 зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Вендел (53-я и 81-я минуты), один мяч забил Андрей Мостовой (90+6). У гостей отличился Роман Ежов (90+8).

Первый мяч Вендела стал 200-м для бразильских игроков «Зенита». Для этого достижения, в котором поучаствовали 12 футболистов, клубу потребовалось 11 лет. Также Вендел провел 100-й матч за «сине-бело-голубых».

«Зенит» набрал 23 очка и опередил самарцев в таблице, заняв второе место. На счету «Крыльев Советов» 21 балл. Петербуржцы в следующем туре 28 октября примут грозненский «Ахмат», «Крылья Советов» в тот же день сыграют дома с «Оренбургом».

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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