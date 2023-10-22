«Зенит» победил «Крылья Советов» и вышел на второе место

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 24 397 зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Вендел (53-я и 81-я минуты), один мяч забил Андрей Мостовой (90+6). У гостей отличился Роман Ежов (90+8).

Первый мяч Вендела стал 200-м для бразильских игроков «Зенита». Для этого достижения, в котором поучаствовали 12 футболистов, клубу потребовалось 11 лет. Также Вендел провел 100-й матч за «сине-бело-голубых».