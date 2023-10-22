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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Алип помог «Зениту» одержать победу над одним из лидеров РПЛ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл полный матч в составе «Зенита» в противостоянии с «Крыльями Советов», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» одержал победу со счетом 3:1, дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, также у хозяев отличился Андрей Мостовой. В составе гостей забил Роман Ежов.

Алип сыграл свой 11-й матч в нынешнем сезоне РПЛ.

После этой победы «Зенит» вышел на второе место в чемпионате России, набрав 23 очка в 12 турах.

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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