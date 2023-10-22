Алип помог «Зениту» одержать победу над одним из лидеров РПЛ
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл полный матч в составе «Зенита» в противостоянии с «Крыльями Советов», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл полный матч в составе «Зенита» в противостоянии с «Крыльями Советов», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Зенит» одержал победу со счетом 3:1, дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, также у хозяев отличился Андрей Мостовой. В составе гостей забил Роман Ежов.
Алип сыграл свой 11-й матч в нынешнем сезоне РПЛ.
После этой победы «Зенит» вышел на второе место в чемпионате России, набрав 23 очка в 12 турах.