Алип помог «Зениту» одержать победу над одним из лидеров РПЛ

«Зенит» одержал победу со счетом 3:1, дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, также у хозяев отличился Андрей Мостовой. В составе гостей забил Роман Ежов.

После этой победы «Зенит» вышел на второе место в чемпионате России, набрав 23 очка в 12 турах.