«Ростов» вернулся! Разгромил «Ахмат» и прервал кошмарную серию

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Битва с «Ахматом» была особенно важна для «Ростова», ведь ничья или поражение продлило бы серию без побед в премьер-лиге до восьми матчей — так долго при Карпине кризис еще не тянулся. И в команде об этом, кажется, знали. Крепкому «Ахмату», который тоже нуждается в очках, просто не оставили шансов.

Правда, стартовые минуты команды провели довольно вяло. Игру взбодрил Голенков, который вытеснил из основы Комличенко и на 34-й минуте головой замкнул навес Чернова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c2bde8c6fc68479c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&id=456254044&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом моменте многие ростовские болельщики взмолились: «Достаточно!» Ведь в трех последних встречах желто-синие уже вели в два мяча — и в итоге теряли очки. Однако футболисты не послушали — перед перерывом Мохеби получил в штрафной по лицу и заработал пенальти. Его на опыте реализовал Максим Осипенко — для защитника это уже второй гол с «точки» после травмы. И восьмой — в карьере (у игрока по-прежнему ни одного промаха).

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На перерыв команды ушли при счете 2:0, который в последнее время притягивал проблемы. А потому и на стадионе, и, уверен, в раздевалке все прилично нервничали. «Балтика», ЦСКА и «Краснодар» доказали: даже такое преимущество южан не гарантирует успеха. Возможно, поэтому «Ростов» начал активно второй тайм и уже на 53-й минуте снял проклятие.

После долгой позиционной атаки «Ахмата» ростовчане вынесли мяч на фланг, где его подобрал Голенков. И дальнейший прорыв форварда стал одним из лучших моментов тура: Егор на рывке оторвался от защитника, приманил Опарина и катнул на одинокого Мохеби — тому оставалось закатить мяч в пустые ворота. Иранец, столь полезный в этой игре, забил. А Голенков третий матч подряд выступил как ассистент, еще отдалив шансы Комличенко на возвращение в состав.

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Правда, буквально через пару минут игра для Егора завершилась — он лег на газон в центре поля и не мог подняться несколько минут. В это время «Ахмат» развил активность у ворот «Ростова», пару раз даже заставив поработать Песьякова, но Сергей в этой встрече отыграл уверенно. А Голенкова заменили.

Даже при 3:0 хозяева не останавливались. В концовке могли забить и четвертый мяч: Ионов тонким пасом отправил Ваханию в забег, тот прострелил на Комличенко, форвард скинул на Уткина, стоявшего перед вратарской, — но полузащитник растерялся и пробил мимо.

«Ахмат» в этот матч так и не вернулся. 3:0 — «Ростов» одерживает третью победу (при очень качественной игре), прерывает кошмарную серию и врывается в топ-10.