«Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?

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Результаты первого после перерыва на матчи сборных тура зачастую почти не поддаются логике. Нет никаких гарантий, что после паузы команде удастся продолжить в заданном ранее темпе. Как и наоборот — у андердогов есть шансы покусать фаворита.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 13, 29.10.2023, 19:30 ЦСКА - Краснодар -

В эти выходные отчасти так и произошло — лидер РПЛ «Краснодар» потерял очки в выездной встрече с новичком лиги «Балтикой» и позволил конкурентам приблизиться к себе. Но вряд ли тут стоит искать какие-то глубинные подтексты. Во-первых, в Калининграде просто не приходится никому. Во-вторых, «быки» зачастую слабо выступают после международных пауз. В-третьих, отрыв от ближайшего конкурента — солидные пять очков. Хотя пара моментов болельщиков южан должна напрягать. Клуб во второй раз подряд пропустил два мяча (в то время как за 10 стартовых игр чемпионата в графе «Пропущенные» значилось три). При этом впереди, до зимнего перерыва, очень жесткий график: ЦСКА (г), «Крылья Советов» (д), «Зенит» (г), «Урал» (г), «Оренбург» (д) и снова ЦСКА (д). Есть где терять очки, особенно с учетом копящихся вопросов к обороне.

Главный претендент на включение в золотую гонку — «Зенит», подвинувший «Крылья Советов» со второй строчки уверенной домашней победой (3:1). Но говорить о том, что чемпион набрал крейсерский ход и сейчас-то начнет сминать всех подряд, кажется, все же рано. Совсем недавно была серия из двух поражений подряд, в которых питерцы вели, но затем внезапно на глазах рассыпались. Победа над «Крыльями» получилась убедительной, но не стоит забывать о нестабильности «Зенита» — оборона может устроить шоу привозов, как случалось с «Оренбургом», а в атаке даже при наличии крепких бойцов Сергеева и Кассьерры заменить способного решать исходы матчей в одиночку Малкома так и не удается, что признает главный тренер Сергей Семак.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 13, 28.10.2023, 19:00 Зенит - Ахмат -

Очень многое в раскладах решит очный матч сине-бело-голубых с «Краснодаром» 11 ноября. В остальном же у питерцев в первой части сезона встречи, за исключением выезда в Москву к «Локомотиву», вполне удобоваримые — «Ахмат» (д), «Балтика» (г), «Сочи» (д), «Пари НН» (д). А зимой должен приехать Педро, и в весенней части РПЛ, если получится в ближайшие месяцы сократить отставание от «быков» еще хотя бы на несколько очков, как минимум поджать действующего лидера наверняка удастся.

Плюс остается пул из еще трех команд, которые отстают серьезнее, но в теории вклиниться в борьбу могут.

«Крылья Советов» (21 очко) потерпели два поражения подряд, но остаются одним из самых ярких коллективов с высоким потенциалом. Однако перспективы самарцев зависят от двух факторов. Первый — как они пройдут труднейший отрезок до зимней паузы: «Оренбург» (д), «Краснодар» (г), «Урал» (д), «Локомотив» (д), «Сочи» (г), «Спартак» (г). Второй — не начнут ли конкуренты уводить лидеров в зимнее трансферное окно.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 13, 28.10.2023, 14:00 Факел - Спартак -

«Спартак» (20 очков) по-прежнему нестабилен. Состав позволяет красно-белым бороться за золото, но подводных камней хватает. Это и вопросы к Гильермо Абаскалю по выбору состава, и непонятная ситуация с Соболевым, и в целом, судя по всему, неоднозначная обстановка в раздевалке. Пока не похоже на то, что клуб готов к резкому преображению как минимум до паузы в чемпионате. А мощных соперников до нее хватает: «Факел» (г), «Локомотив» (г), «Ростов» (д), «Балтика» (г), «Ахмат» (г), «Крылья Советов» (д). Победа над «Пари НН» дарит болельщикам надежду, что ситуация пошла на поправку, но параллельно с этим понятно, что к зиме может дойти и до того, что клуб поменяет главного тренера.

У «Локомотива» (20 очков) — ситуация схожая. Стабильностью тут и не пахнет. Хотя, в отличие от «Спартака», железнодорожники хотя и регулярно теряют очки, но за 12 туров потерпели всего два поражения, причем последнее, домашние 0:2 от «Оренбурга», было скорее аномалией, чем индикатором уровня красно-зеленых. В любом случае до перерыва в чемпионате придется поднажать, но это не так просто: «Ростов» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (г), «Зенит» (д) и «Урал» (д).

Пока не складывается ощущения, что в ближайшее время «Краснодар» может резко дать по тормозам и позволить нагнать себя. Да и ресурса на это в первой части РПЛ хватить может разве что у «Зенита», хотя и у того есть свои проблемы. Какую картину мы увидим весной — напряженную борьбу за золото или лишь попытки обойти мчащегося к историческому чемпионству лидера, — должно стать понятно в течение ближайшего месяца.