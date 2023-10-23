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12:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ с начала сезона

С июля по сентябрь были протестированы девять игроков столичной команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/24 чаще игроков других клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

У «Спартака» с июля по сентябрь были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев, которого проверили второй раз за 2023 год.

По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», по четыре — у московского «Локомотива», столичного «Динамо», «Ростова» и ЦСКА, по три — у «Краснодара», «Сочи», «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтики», по два — у грозненского «Ахмата», екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов».

Всего с июля по сентябрь РУСАДА провело тестирование 55 футболистов РПЛ.

С января по июнь только один футболист «Спартака» проходил проверку на допинг в РУСАДА — в марте был протестирован Соболев.

Новый сезон открылся матчем за Олимпбет — Суперкубок России 15 июля, в нем «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти). Первый тур РПЛ стартовал 21 июля.

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