Радимов о ситуации с Соболевым: «Я на стороне Абаскаля»

— «Спартак» в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал — почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.

— Едва в Тушине завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?

— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

— Эх, ваши слова да испанцу в уши.

— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.

— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?

— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии… В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.

— Капитан на скамейке — всегда бомба замедленного действия?

— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба… По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.

— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.

— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартака» не самая спокойная.

— Что будет дальше?