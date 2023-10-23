Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Шинник
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.10
Ростов
Ахмат
30
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
22.10
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
22.10
Урал
Сочи
14
21.10
Балтика
Краснодар
22
21.10
Локомотив
Динамо
00
21.10
Рубин
ЦСКА
00
21.10
Оренбург
Факел
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Радимов о ситуации с Соболевым: «Я на стороне Абаскаля»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке» и победе красно-белых над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

— «Спартак» в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал — почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.

— Едва в Тушине завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?

— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

— Эх, ваши слова да испанцу в уши.

— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.

— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?

— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии… В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.

— Капитан на скамейке — всегда бомба замедленного действия?

— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба… По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.

— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.

— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартака» не самая спокойная.

— Что будет дальше?

— На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь