«Москва приелась. Перестал получать удовольствие от нее». Неожиданное интервью футболиста «Зенита» Сергеева

Иван Сергеев — один из лучших российских нападающих прямо сейчас. Недавний вызов в сборную на матчи против Камеруна и Кении — лишнее тому подтверждение. В «Зените» Иван не железный первый номер в нападении. Клуб постоянно подбрасывает ему конкурентов — то Кассьерру, то, пришедшего этой осенью Изидора. Несмотря на это, у Сергеева в этом сезоне уже 3+2, а за спиной — два чемпионства в РПЛ.

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Автор Sport24 Тигран Арутюнян поговорил с Иваном и узнал: почему Сергеев забросил соцсети, чем Санкт-Петербург лучше Москвы, как тренер Талалаев отправил его к психологу, как отреагировал на спор Дзюбы и Генича и из-за чего отец не пустит его домой.

Почему Сергеев забросил соцсети

— Когда готовился к нашему интервью, решил просмотреть твои социальные сети. С удивлением обнаружил, что у тебя их вообще нет! Как так?

— Когда-то у меня была страница в инстаграме (организация признана экстремистской, ее деятельность на территории РФ запрещена), но я давно удалил все фотки и не захожу туда. У меня нет желания вести соцсети. Интернету я предпочитаю нормальное живое общение.

— Наше живое общение происходит во время того, как ты находишься в расположении сборной России. Что для тебя вообще значит приезжать в сборную?

— Для меня это почет. Россия — все для меня. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны. Это моя родина, которую я люблю. Если я приехал, значит должен играть за свой флаг. У меня ни разу в голове не возникало вопросов, зачем я еду в сборную.

— Из «Зенита» в сборную вызван только ты. Гордишься?

— Вообще нет. Все российские игроки «Зенита» достойны вызова в сборную. Просто сейчас кто-то травмирован, кто-то не так много играет. Но, кстати, мне не скучно. В этот раз вызвали многих ребят из «Крыльев», с которыми раньше играли вместе. Плюс Арсен [Адамов] и Далер [Кузяев].

— Далер этим летом уехал играть во Францию. Почти во всех своих интервью ты повторяешь одну и ту же фразу: «Хочу поиграть в Европе». Но давай честно — понимаешь же, что это практически невозможно?

— Почему невозможно?

— Объективно — наших нападающих сейчас не ждут в Европе.

— Из-за чего?

— Мне кажется, все дело в уровне. Роман Адамов со мной бы согласился — недавно говорил, что их поколение нападающих было намного сильнее нынешнего.

— У меня другое мнение. Ясно, что Павлюченко и Кержаков были топами, вопросов нет. Но общий уровень наших нападающих сейчас не ниже, чем раньше. Плюс сейчас уже растет еще одно хорошее поколение, и каждый должен стремиться попасть в топ-чемпионат Европы. У меня это желание точно остается. Сейчас я игрок «Зенита», но посмотрим, как будет дальше.

Почему Санкт-Петербург лучше Москвы

— Из Европы перенесемся в твой родной Череповец. Как часто там бываешь?

— Каждый отпуск. У меня там живут родители, стараюсь как можно чаще их навещать. Если во время сезона нам дают несколько выходных, сразу беру билеты и лечу в Череповец. От Петербурга лететь всего час, удобно.

— Почему не перевез родителей с собой?

— Они не поедут, уже привыкли жить в одном городе. Я купил им дом, в Череповце у них все условия. Но они всегда приезжают погостить, где бы я ни играл — в Москву, Самару, Санкт-Петербург.

— Ты — самый популярный человек в Череповце?

— Иногда подходят фоткаться, но не считаю себя популярным. Недавно ездил открывать турнир — «Большие звезды светят малым». Моим именем назвали один из дивизионов. Так вот на открытии меня реально многие узнали. Но я не чувствую себя какой-то звездой.

— Какая-то неприличная скромность.

— Ну, а что, правда. Возьми, например, Пашу Бучневича (хоккеист «Сент-Луис Блюз». — Sport24). Он ведь тоже родом из Череповца. Когда этим летом мы вместе вышли на улицу попинать мяч, фоткаться подходили к обоим. Мы с Пашей давно общаемся. Когда играл в «Крыльях», посылал ему свою майку с Кубка России, а он мне подарил свой свитер «Нью-Йорк Рейнджерс». Мне вообще нравится хоккей, слежу за КХЛ и НХЛ — обычно смотрю обзоры ночных игр. Как любителю хоккея хочется уже, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки, а Макдэвид взял кубок Стэнли. Такие игроки должны входить в историю.

— Череповец у многих людей ассоциируется с угрюмым, криминальным городом. Почему так?

— В городе находится большой сталелитейный завод. Из-за него достаточно много выбросов в атмосферу. Поэтому всем кажется, что город серый и грязный. Но это не так. Нормальный, уютный город. Маленький — где-то 300 тысяч населения. Есть, кстати, знаменитая хоккейная школа «Северстали». Если бы не футбол, точно стал бы хоккеистом.

— Ты вообще ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?

— Сейчас — Санкт-Петербург. В Самаре тоже было классно — там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой-то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города. Москва и Петербург — наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же — из маленьких городов все хотят перебраться в большие— учиться, работать.

— Вечный вопрос: что круче — Москва или Питер?

— Для меня Санкт-Петербург.

— В чем их главное различие?

— Ну, первое, это погода. В Петербурге резкая смена погоды — солнце, а потом раз — и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания — могут в час-пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет, сам город более спокойный, интеллигентный. Во всех туристических местах я уже побывал, очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья — хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться.

— Есть страна, которую бы хотел посетить?

— Италия. Мы как-то раз были там с «Торпедо» на сборах, в Катании. Мне понравилось. Возможно, съездил бы еще раз. Но все равно, для меня нет ничего лучше России.

— Где хотел бы жить, когда закончишь карьеру?

— Дома, в Череповце.

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Как тренер Талалаев отправил его к психологу

— Ты начинал карьеру в команде «Череповец-Аист».

— Сейчас команда называется просто «Череповец», но во времена Второй лиги это был клуб «Шексна». В мое время «Аист» относился к местному СДЮШОР, играли на КФК. Я попал в команду в 16 лет. На тот момент в «Аисте» было много ребят, которые поиграли на хорошем уровне. Правда, им почти всем было за тридцать. Например, Ахтямов, который играл за сборную Азербайджана. Мне было приятно играть с такими футболистами.

— В 18 лет ты оказался в московском «Строгино». Как так вышло?

— Я два года играл в Череповце на КФК. Но потом мой тренер сказал: «Тебе надо ехать в Москву». Я поехал на просмотр в «Строгино». Меня взяли, но мне нужно было окончить школу в Череповце. Вернулся, отучился полгода, сдал ЕГЭ — по русскому, математике и биологии, порог прошел (смеется). Сразу после экзаменов приехал в «Строгино».

Источник: Соцсети

— Что первым бросилось в глаза в столице после небольшого Череповца?

— Люди. Очень. Много. Людей. Мне было вообще непривычно. Заходишь в метро, тащишься с двумя тяжелыми сумками, а вокруг тебе просто миллион народу. Первое время было очень тяжело, учитывая, что в Москве я был совсем один.

— Когда освоился, не начало сносить крышу? Все-таки ты молодой футболист — тусовки, клубы, девушки.

— Если бы я гулял и тусил в то время, не добился бы того, что имею сейчас. Конечно, мне хотелось куда-то сходить, погулять. Но каждый должен понимать — если хочешь что-то получить, надо чем-то жертвовать.

— Откуда это в голове в 18 лет?

— Воспитание. Родители многое вложили в меня, и сейчас я им отплачиваю за это. Благодаря им я никогда не ловил звездняк, они научили меня человеческому отношению к окружающим. Семья-то наша простая. Отец тридцать с лишним лет работал на заводе, сейчас на пенсии. А мама до сих пор работает, в психиатрической больнице. Полгода до пенсионного возраста осталось.

— Если возвращаться в «Строгино». У тебя оттуда была полугодичная командировка в Латвию. Необычное направление.

— Меня позвали в «Ригу», когда главным тренером там был Хомуха. Я расценивал Латвию, как мини-Европу, рассчитывал — если начну забивать, пойду по восходящей оттуда.

— Как тебе Латвия?

— Прикольная страна. Рига — интересный город. Европейская архитектура там сочетается с отголосками советской. Отношение, кстати, ко мне было нормальное, а не так — русского увидели и сразу начали поливать грязью. Но напрягало одно — когда приходишь в магазин, продавцы делают вид, что не понимают русского — просят говорить на английском. Хотя русский сами прекрасно знают.

— Почему у тебя не сложилось в «Риге»?

— Изначально как-то не пошло. Через какое-то время еще и Хомуху убрали. Я вернулся в «Строгино», но меня не успели заявить на сезон — полгода не играл, просто тренировался.

— Через год после возвращения ты оказался в «Тамбове» Талалаева.

— Там я начал зарабатывать свои первые хорошие деньги. С накоплений в итоге купил родителям тот самый дом в Череповце, а себе квартиру.— Талалаева принято считать крутым психологом. Прочувствовал на себе?— В плане подсказа на тренировках он жесткий, это сто процентов. Вообще у меня со всеми тренерами были хорошие отношения. Единственное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к психологу.

— Давай подробнее.

— Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я сходил к психологу. Но я уверен, что этот посыл был именно от Талалаева.

— Сходил в итоге?

— Да. Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет. Но я в целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком.

— То есть к ментальным болезням у тебя такое же отношение, как и у Дзюбы? Он вот не верит, что существует депрессия.

— Я считаю, что все идет от головы. Мы сами решаем, чего мы хотим, и что будем делать дальше. Депрессия может быть только в том случае, если у тебя в жизни не дай бог случилась какая-то беда. Из всех остальных ситуаций можно найти выход.

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Как отреагировал на спор Дзюбы и Генича — первый не верил в него

— После «Тамбова» у тебя было два хороших сезона в «Торпедо» и 39 голов за сезон в «Крыльях». Когда пришло предложение из «Зенита», мечта сбылась?

— Конечно, я был очень рад. Когда пришло предложение от «Зенита», я был у родителей в Череповце. Попросил немного времени на раздумья. Мое мнение и мнение родителей сошлись, поэтому я согласился перейти в «Зенит».

— Во время твоего первого сезона в Питере всплыла неприятная история — Дзюба поспорил с Геничем на то, что ты забьешь меньше 8 голов в РПЛ. Скажи честно, неприятно, когда Дзюба сомневается в тебе?

— Меня эта история вообще никак не задела. Я ведь в РПЛ попал только в 26 лет. Эта история была чисто между Геничем и Дзюбой. Их проблемы. Я ни с кем ее не обсуждал, даже с Артемом.

Источник: Соцсети

— Давай немного про нынешний «Зенит». В 11-ти матчах РПЛ команда проиграла трижды — больше, чем за весь прошлый сезон. Что происходит?

— Вот вы все задаете один и тот же вопрос: «Что не так?» Все нормально. Это футбол, это жизнь. Впереди еще больше половины чемпионата, все еще можно изменить. Никакой паники внутри команды нет. Так что не драматизируйте.

— Ну просто непривычно видеть «Зенит» третьим.

— А что мне с этим сделать? (смеется). Никакой самоуверенности у нас нет — как работали раньше, так и работаем. Повторюсь — еще много матчей впереди. Любая из команд первой восьмерки может побороться за чемпионство. Не только «Краснодар», который идет первым. Завтра на месте «Краснодара» окажется другая команда, и вы будете делать чемпионов из них. Но это же не так работает.

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— Окей, если опустить эмоции — в чем причина такого результата? Не хватает Малкома?

— Да не только Малкома — всех ребят, кто ушел. Того же Далера. Но мы же не можем позвонить им и сказать: «Далер, Малком, возвращайтесь». На их место пришли другие ребята. Поэтому нужно продолжать играть в свой футбол. Все будет нормально.

Из-за чего отец не пустит его домой

— Видел на фотках, что ты установил себе брекеты. Как к этому пришел?

— У меня с детства был неправильный прикус. Чтобы его исправить, нужно было сначала выровнять зубы. Но у меня не было финансовой возможности. Это дорогое удовольствие. В итоге не так давно все-таки получилось сделать себе брекеты. В дальнейшем займусь уже прикусом. Это важный момент, прикус влияет на дыхание и восстановление.

— Ты рассказывал, что смотришь «Что было дальше?» Шоу Слуцкого и Дзюбы называют футбольным ЧБД. Как тебе?

— Смотрел пару выпусков, прикольно. Но сам бы не пошел. Все-таки родители смотрят, а там будет много мата.

— Блиц. Третье чемпионство с «Зенитом» или стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Чемпионство с «Зенитом».

— Сбрить бороду или проколоть ухо?

— Ни то, ни другое. Бороду я сам сбривать не хочу, а если ухо проколю, меня отец домой не пустит.

— Забить победный гол или отдать голевой пас на него?

— Голевой пас.

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— И финальное. Где футболист Сергеев будет через год?

— В Санкт-Петербурге.