В РФС оценили возможность включения в РПЛ клубов из Белоруссии
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пока вопросов больше, чем ответов по возможному включению белорусских клубов в чемпионат России.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пока вопросов больше, чем ответов по возможному включению белорусских клубов в чемпионат России.
— Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что белорусские клубы могут сыграть в РПЛ. Было ли предложение Белоруссии по командам и как это будет реализовано?
— Ни от Минспорта, ни от Белорусской федерации футбола мы пока не получали предложений. По формату такого турнира у меня нет информации. Надо дождаться, когда будет больше информации от Минспорта.
— А ваша позиция какова? Это возможно?
— Теоретически это возможно. Много вопросов, на которые у меня нет ответов. Надо познакомиться с концепцией. Вопросов пока больше, чем ответов. Важно, чтобы и белорусская федерация высказала свою позицию.
— Не будет ли здесь запретов от УЕФА или ФИФА?
— Много вопросов. Этот тоже есть, — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Зарина Халимхонова.
Ранее Матыцин заявил о возможности включения белорусских команд в профессиональные российские лиги по практически всем видам спорта.