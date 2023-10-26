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26 октября, источник: Sport24

В РФС оценили возможность включения в РПЛ клубов из Белоруссии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пока вопросов больше, чем ответов по возможному включению белорусских клубов в чемпионат России.

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Источник: РИА "Новости"

— Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что белорусские клубы могут сыграть в РПЛ. Было ли предложение Белоруссии по командам и как это будет реализовано?

— Ни от Минспорта, ни от Белорусской федерации футбола мы пока не получали предложений. По формату такого турнира у меня нет информации. Надо дождаться, когда будет больше информации от Минспорта.

— А ваша позиция какова? Это возможно?

— Теоретически это возможно. Много вопросов, на которые у меня нет ответов. Надо познакомиться с концепцией. Вопросов пока больше, чем ответов. Важно, чтобы и белорусская федерация высказала свою позицию.

— Не будет ли здесь запретов от УЕФА или ФИФА?

— Много вопросов. Этот тоже есть, — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Зарина Халимхонова.

Ранее Матыцин заявил о возможности включения белорусских команд в профессиональные российские лиги по практически всем видам спорта.

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