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26 октября, источник: Sport24

ЭСК признала ошибочными решения судей в матчах «Локомотив» — «Динамо» и «Зенит» — «Крылья Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по спорным эпизодам в матчах 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (0:0) и «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1).

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Источник: Sport24
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 21.10.2023, 16:30

Локомотив0Динамо0

Железнодорожники обратились в ЭСК с просьбой оценить работу Сергея Иванова в эпизоде с неудалением защитника бело-голубых Роберто Фернандеса и неназначением штрафного удара в сторону ворот «Динамо» на 57-й минуте.

По мнению большинства членов комиссии, игрок «Динамо» нарушил правила против Дзюбы, совершив наказуемый контакт коленом с ногой соперника. Так как в данной ситуации имелись все основания для того, чтобы квалифицировать потенциальное нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить, ЭСК считает, что арбитру следовало назначить штрафной удар в пользу «Локомотива» и удалить с поля Фернандеса.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 12, 22.10.2023, 16:30

Зенит3Крылья Советов1

«Зенит» попросил ЭСК оценить действия Артема Чистякова в эпизодах с неудалением полузащитников «Крыльев Советов» Амара Рахмановича на 41-й минуте матча и Романа Ежова на 75-й минуте.

По решению комиссии, арбитр ошибся, не удалив Рахмановича. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия боснийца в отношении полузащитника петербуржцев Клаудиньо, совершившего контакт локтем с лицом соперника без единоборства за мяч, расцениваются членами комиссии как агрессивное поведение, так как у Рахмановича был умысел совершить это действие и был факт применения чрезмерной силы. В связи с этим ЭСК единогласно считает, что VAR должен был пригласить Чистякова к монитору для правильной оценки эпизода, после чего арбитру следовало удалить с поля игрока «Крыльев» за агрессивное поведение.

Что касается эпизода с Ежовым, то, по мнению ЭСК, Чистяков поступил верно, не показав красную карточку Ежову на 75-й минуте. Действия Ежова было расценено как безрассудное поведение, так как игрок пытался сыграть в мяч, но не успел и ударил соперника по голени неполной открытой стопой, не думая о его безопасности. Комиссия единогласно поддержала решение арбитра показать футболисту самарцев желтую карточку в эпизоде с Клаудиньо после применения принципа преимущества.

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