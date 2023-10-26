Тренер «Спартака» тремя словами описал команду
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль тремя словами описал команду. Его слова приводит «Матч ТВ».
Спартак
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль тремя словами описал команду. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Для меня одно слово — это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола. Еще одно слово — работа. Я очень это ценю. Третье слово — семья», — рассказал испанский специалист. Он подчеркнул, что даже при смене тренера «Спартак» останется командой, в которой люди трудятся.
Ранее 26 октября Абаскаль рассказал о силе русского менталитета. Он заявил, что русские люди отдают все силы и на любой тренировке показывают хороший настрой.
В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем чемпионате страны после 12 туров команда занимает четвертую позицию.