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26 октября, источник: Lenta.Ru

Тренер «Спартака» тремя словами описал команду

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль тремя словами описал команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

«Для меня одно слово — это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола. Еще одно слово — работа. Я очень это ценю. Третье слово — семья», — рассказал испанский специалист. Он подчеркнул, что даже при смене тренера «Спартак» останется командой, в которой люди трудятся.

Ранее 26 октября Абаскаль рассказал о силе русского менталитета. Он заявил, что русские люди отдают все силы и на любой тренировке показывают хороший настрой.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем чемпионате страны после 12 туров команда занимает четвертую позицию.

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