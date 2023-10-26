Тренер «Спартака» тремя словами описал команду

«Для меня одно слово — это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола. Еще одно слово — работа. Я очень это ценю. Третье слово — семья», — рассказал испанский специалист. Он подчеркнул, что даже при смене тренера «Спартак» останется командой, в которой люди трудятся.