Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Майнц
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Футбол. Первая лига
28.10
Енисей
КАМАЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Рубин
Балтика
10
22.10
Ростов
Ахмат
30
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
22.10
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
22.10
Урал
Сочи
14
21.10
Балтика
Краснодар
22
21.10
Локомотив
Динамо
00
21.10
Рубин
ЦСКА
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:36 (мск), источник: Ведомости.Спорт

В России появился новый бомбардир — Карпин готовит еще одного игрока для сборной

К 24 годам Егор Голенков успел поиграть в Португалии и Чехии.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/fcrostov

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) гонку бомбардиров чемпионата России возглавляют два колумбийца — Матео Кассьерра из «Зенита» с девятью голами и Джон Кордоба из «Краснодара» с шестью. Все свои мячи они забили с игры. Среди россиян лучшую снайперскую статистику имеет Федор Чалов из ЦСКА, у которого также шесть голов, но при этом четыре — с 11-метровых. А вот без учета мячей, забитых с пенальти, лидирует Егор Голенков: нападающий «Ростова» отличился уже пять раз. В среднем на гол он тратит всего 109 минут. Более эффективен только Кассьерра (97,4).

Присутствие Голенкова в гонке лучших бомбардиров — большой сюрприз. Мы привыкли, что в «Ростове» много забивает Николай Комличенко, но в нынешнем сезоне у основного центрфорварда команды пока лишь три мяча, он некоторое время пропустил из-за травмы. Голенков же блестяще воспользовался своим шансом в этой ситуации. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, вне всяких сомнений, вызовет Егора в национальную команду, если нападающий сохранит такую результативность.

Голенкову должны денег в Португалии и Чехии

Голенков — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева, одной из лучших футбольных школ России в 2000-е. Среди ее выпускников Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Артур Юсупов, Ильзат Ахметов, Максим Мухин, Станислав Крицюк и другие известные игроки. Егор был капитаном команды своего возраста, а в 16 лет попал в молодежную команду самарских «Крыльев Советов». Но еще за год до этого Егор мог оказаться в Португалии. Он ездил на просмотр в «Лейрию», которой владела компания российского бизнесмена Александра Толстикова. Голенков понравился тренерскому штабу, однако по правилам ФИФА до 18 лет мог перебраться за границу только с родителями, и семья не решилась на переезд.

Нападающий выступал за молодежную команду «Крыльев Советов», а в октябре 2016-го даже дебютировал в РПЛ — вышел на замену и сыграл около 10 минут в выездном матче с «Оренбургом» (0:1). Тем не менее по достижении 18-летия Голенков все же отправился в «Лейрию», где его не забыли. Португальцы арендовали Егора у самарского клуба на один сезон.

В 2000-х «Лейрия» была командой высшего дивизиона — Примейры, выступала в еврокубках, но на момент перехода Голенкова играла уже в третьей по силе лиге чемпионата Португалии. Егор надеялся показать себя на этом уровне и пойти на повышение. Вот только все сложилось совсем не так, как рассчитывал молодой российский легионер.

«“Лейрия” снова вышла с предложением. Я сразу согласился. Думал: хороший климат, топовый футбол — Европа же, все о ней мечтают! А по итогу — ни-че-го. Ни хорошего климата, ни топового футбола. Меня тот период прокачал только в бытовом плане: я прибавил в самостоятельности, научился жить один вдали от дома. А в футбольном ничего не получил», — признавался Голенков.

Оказалось, что португальцы рассматривали Егора, как игрока молодежной команды, а не основы. За дубль нападающий играл вместе с нынешним вратарем «Крыльев Советов» Богданом Овсянниковым. Голенков рассказывал: «Нам, естественно, пообещали, что мы будем в основной команде, но по факту — нет. У основы-то был хороший стадиончик, они играли в третьей лиге, а мы бегали на искусственном поле… В “Лейрии” поле находилось в пяти километрах от дома. Оно было искусственное, ужасного качества — в России на таких в ЛФЛ играют. Поначалу я пробегал каждый день это расстояние, потом купил себе велосипед. А спустя время из-за искусственного покрытия начались травмы».

Голенков родился и вырос в Самаре, карьеру начал в местных «Крыльях Советов» | Источник: ТАСС

Период в «Лейрии» завершился для Егора разочарованием. Он перенес операцию на колене и вернулся в «Крылья Советов». Продолжал выступать за молодежную команду самарцев, много забивал и даже дебютировал в сборной России своего возраста. Поэтому тогдашний главный тренер команды Миодраг Божович стал подпускать нападающего к основе. В сезоне 2019/20, по итогам которого «Крылья Советов» вылетели из элиты, Голенков принял участие уже в девяти матчах РПЛ. Впрочем, каждый раз выходил на замену и в общей сумме сыграл всего около 150 минут. Этого времени ему не хватило, чтобы отметиться голом или результативной передачей.

В сезоне 2020/21 Голенков помог «Крылья Советов» вернуться в элиту и дойти до финала Кубка России, в котором самарцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3. В Первой лиге Егор провел 36 матчей, 13 раз вышел в основе и забил 14 мячей. В кубковом финале сыграл четверть часа. Высокий (189 см), крепкий, но при этом обладающий неплохими скоростными качествами для своего роста нападающий, прогрессировал и почувствовал, что готов сделать еще одну попытку за границей. Летом 2021-го у Голенкова появился вариант в Чехии — он ушел свободным агентом, так как его контракт с «Крыльями Советов» завершился. «Сигма» из Оломоуца заплатила только компенсацию за подготовку игрока, равную 115 000 евро.

Тогда же у Егора была возможность перейти в «Ростов», но этот клуб не был готов выплачивать компенсацию. По словам самого нападающего, «Крылья Советов» отказались вступать в переговоры с ростовчанами. «Думаю, мое развитие случится быстрее в Чехии, чем в Самаре», — утверждал Голенков.

Тем не менее и вторая попытка заиграть в Европе получилась у самарского голеадора не лучше первой. Вскоре после перехода Егор получил травму, после которой в «Сигме» на него махнули рукой. Клуб даже не озаботился тем, чтобы продлить ему визу.

«С травмой никому не нужен в клубе. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: “Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена”. То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу. Пришлось поехать в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — вспоминал свои приключения в Оломоуце Голенков.

Источник: РИА "Новости"

Как Карпин превратил Голенкова из запасного в успешного снайпера РПЛ

Уже через полгода чехи отпустили Егора свободным агентом. При этом остались должны денег. «Зарплату из Чехии я до сих пор не получил, — говорил Егор спустя год после ухода из “Сигмы”. — По моим подсчетам, они должны мне две зарплаты, а по их — половину от одной. Из Португалии тоже недосчитался».

После этого Голенков все же оказался в «Ростове». В феврале 2022-го он договорился с ростовским клубом о пятилетнем контракте. На тот момент Transfermarkt оценивал Егора в 350 000 евро, а за полтора года работы под руководством Карпина ориентировочная стоимость нападающего выросла до 800 000 евро.

Первые полгода в «Ростове» у Голенкова ушли на адаптацию. Во второй части сезона 2021/22 нападающий сыграл в 10 матчах чемпионата, но лишь однажды попал в основу и ни разу не отличился. И только в прошлом сезоне Егор забил свои первые мячи в РПЛ. Карпин продолжал его выпускать, как правило, на замены — место центрфорварда в основе было занято Комличенко. Впрочем, в пяти турах Голенков все же сыграл с первых минут (помогла в том числе травма конкурента), на финише чемпионата оформил дубль в ворота «Ахмата». А первый гол самарца за «Ростов» в элите состоялся за месяц до того — в ворота «Оренбурга».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Голенков ярче проявил себя в Кубке России, став лучшим бомбардиром группового этапа: забил пять голов в шести матчах. Оформил дубли в ворота «Динамо» и того же «Оренбурга», положил еще один мяч в игре с «Ахматом». Правда, в кубковом плей-офф бомбардирский кураж у Егора куда-то пропал: лишь одна голевая передача в четырех матчах.

Карпин пытается совместить на поле центрфорвардов Комличенко и Голенкова, не отходя от любимой тактической схемы 4−3−3. В некоторых матчах Егор формально располагался на фланге, но при атаках «Ростова» насыщал чужую штрафную вместе с Николаем. Смена позиции заставляла Голенкова немного корректировать свою игру, больше участвовать в оборонительных действиях.

«Карпин прокачал меня в тактике, — объяснял нападающий. — Георгиевич объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов — такой агрессивный “Ростов”. Это помогает — все на ворота, хотим зажать».

В нынешнем сезоне Голенков сыграл в 17 матчах чемпионата и Кубка России (в основе — восемь) и забил шесть мячей. В РПЛ у Егора дубль с ЦСКА, по одному голу «Рубину», «Балтике» и «Ахмату». В кубковом турнире он поразил ворота «Локомотива». Кроме того, в последнем матче чемпионата с «Ахматом» нападающий сделал гол Мохаммада Мохеби, продавив двух центральных защитников соперника и выкатив мяч иранцу на пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

По статистике за 545 минут, сыгранных в этом сезоне РПЛ (по сути, это только шесть полных матчей), Голенков нанес 19 ударов по воротам. В створ попал девять раз — больше всех в составе «Ростова». Девять ударов Егор нанес правой ногой, восемь головой и два левой ногой. В общем, он одинаково опасен и внизу, и наверху. По словам Егора, раньше для него идеалом форварда был Златан Ибрагимович, а теперь он равняется на Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

Несмотря на потерянное время в командах из Португалии и Чехии, Голенков не отказался от мечты поиграть в Европе. «После Португалии я говорил себе, что никогда не поеду, — признавался Егор. — Но, конечно, хочется развиваться, пробовать. В Чехии все усугубила травма — думаю, в ином случае я бы играл и был всем доволен. Однако эти истории сделали меня сильнее. Мне с детства говорят про “Ньюкасл”, потому что они выходят на поле под Carmina Burana. “Крылья Советов” под этот же трек в свое время выходили. Будет символично поиграть именно там».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У «Барселоны» опять проблемы. Лига объявила новый потолок зарплат, клуб превышает его на 225 млн евро
Дети российских звезд и внук чемпиона мира. Игроки РПЛ с известными «футбольными фамилиями»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь