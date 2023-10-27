В России появился новый бомбардир — Карпин готовит еще одного игрока для сборной

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После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) гонку бомбардиров чемпионата России возглавляют два колумбийца — Матео Кассьерра из «Зенита» с девятью голами и Джон Кордоба из «Краснодара» с шестью. Все свои мячи они забили с игры. Среди россиян лучшую снайперскую статистику имеет Федор Чалов из ЦСКА, у которого также шесть голов, но при этом четыре — с 11-метровых. А вот без учета мячей, забитых с пенальти, лидирует Егор Голенков: нападающий «Ростова» отличился уже пять раз. В среднем на гол он тратит всего 109 минут. Более эффективен только Кассьерра (97,4).

Присутствие Голенкова в гонке лучших бомбардиров — большой сюрприз. Мы привыкли, что в «Ростове» много забивает Николай Комличенко, но в нынешнем сезоне у основного центрфорварда команды пока лишь три мяча, он некоторое время пропустил из-за травмы. Голенков же блестяще воспользовался своим шансом в этой ситуации. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, вне всяких сомнений, вызовет Егора в национальную команду, если нападающий сохранит такую результативность.

Голенкову должны денег в Португалии и Чехии

Голенков — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева, одной из лучших футбольных школ России в 2000-е. Среди ее выпускников Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Артур Юсупов, Ильзат Ахметов, Максим Мухин, Станислав Крицюк и другие известные игроки. Егор был капитаном команды своего возраста, а в 16 лет попал в молодежную команду самарских «Крыльев Советов». Но еще за год до этого Егор мог оказаться в Португалии. Он ездил на просмотр в «Лейрию», которой владела компания российского бизнесмена Александра Толстикова. Голенков понравился тренерскому штабу, однако по правилам ФИФА до 18 лет мог перебраться за границу только с родителями, и семья не решилась на переезд.

Нападающий выступал за молодежную команду «Крыльев Советов», а в октябре 2016-го даже дебютировал в РПЛ — вышел на замену и сыграл около 10 минут в выездном матче с «Оренбургом» (0:1). Тем не менее по достижении 18-летия Голенков все же отправился в «Лейрию», где его не забыли. Португальцы арендовали Егора у самарского клуба на один сезон.

В 2000-х «Лейрия» была командой высшего дивизиона — Примейры, выступала в еврокубках, но на момент перехода Голенкова играла уже в третьей по силе лиге чемпионата Португалии. Егор надеялся показать себя на этом уровне и пойти на повышение. Вот только все сложилось совсем не так, как рассчитывал молодой российский легионер.

«“Лейрия” снова вышла с предложением. Я сразу согласился. Думал: хороший климат, топовый футбол — Европа же, все о ней мечтают! А по итогу — ни-че-го. Ни хорошего климата, ни топового футбола. Меня тот период прокачал только в бытовом плане: я прибавил в самостоятельности, научился жить один вдали от дома. А в футбольном ничего не получил», — признавался Голенков.

Оказалось, что португальцы рассматривали Егора, как игрока молодежной команды, а не основы. За дубль нападающий играл вместе с нынешним вратарем «Крыльев Советов» Богданом Овсянниковым. Голенков рассказывал: «Нам, естественно, пообещали, что мы будем в основной команде, но по факту — нет. У основы-то был хороший стадиончик, они играли в третьей лиге, а мы бегали на искусственном поле… В “Лейрии” поле находилось в пяти километрах от дома. Оно было искусственное, ужасного качества — в России на таких в ЛФЛ играют. Поначалу я пробегал каждый день это расстояние, потом купил себе велосипед. А спустя время из-за искусственного покрытия начались травмы».

Голенков родился и вырос в Самаре, карьеру начал в местных «Крыльях Советов» | Источник: ТАСС

Период в «Лейрии» завершился для Егора разочарованием. Он перенес операцию на колене и вернулся в «Крылья Советов». Продолжал выступать за молодежную команду самарцев, много забивал и даже дебютировал в сборной России своего возраста. Поэтому тогдашний главный тренер команды Миодраг Божович стал подпускать нападающего к основе. В сезоне 2019/20, по итогам которого «Крылья Советов» вылетели из элиты, Голенков принял участие уже в девяти матчах РПЛ. Впрочем, каждый раз выходил на замену и в общей сумме сыграл всего около 150 минут. Этого времени ему не хватило, чтобы отметиться голом или результативной передачей.

В сезоне 2020/21 Голенков помог «Крылья Советов» вернуться в элиту и дойти до финала Кубка России, в котором самарцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3. В Первой лиге Егор провел 36 матчей, 13 раз вышел в основе и забил 14 мячей. В кубковом финале сыграл четверть часа. Высокий (189 см), крепкий, но при этом обладающий неплохими скоростными качествами для своего роста нападающий, прогрессировал и почувствовал, что готов сделать еще одну попытку за границей. Летом 2021-го у Голенкова появился вариант в Чехии — он ушел свободным агентом, так как его контракт с «Крыльями Советов» завершился. «Сигма» из Оломоуца заплатила только компенсацию за подготовку игрока, равную 115 000 евро.

Тогда же у Егора была возможность перейти в «Ростов», но этот клуб не был готов выплачивать компенсацию. По словам самого нападающего, «Крылья Советов» отказались вступать в переговоры с ростовчанами. «Думаю, мое развитие случится быстрее в Чехии, чем в Самаре», — утверждал Голенков.

Тем не менее и вторая попытка заиграть в Европе получилась у самарского голеадора не лучше первой. Вскоре после перехода Егор получил травму, после которой в «Сигме» на него махнули рукой. Клуб даже не озаботился тем, чтобы продлить ему визу.

«С травмой никому не нужен в клубе. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: “Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена”. То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу. Пришлось поехать в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — вспоминал свои приключения в Оломоуце Голенков.

Как Карпин превратил Голенкова из запасного в успешного снайпера РПЛ

Уже через полгода чехи отпустили Егора свободным агентом. При этом остались должны денег. «Зарплату из Чехии я до сих пор не получил, — говорил Егор спустя год после ухода из “Сигмы”. — По моим подсчетам, они должны мне две зарплаты, а по их — половину от одной. Из Португалии тоже недосчитался».

После этого Голенков все же оказался в «Ростове». В феврале 2022-го он договорился с ростовским клубом о пятилетнем контракте. На тот момент Transfermarkt оценивал Егора в 350 000 евро, а за полтора года работы под руководством Карпина ориентировочная стоимость нападающего выросла до 800 000 евро.

Первые полгода в «Ростове» у Голенкова ушли на адаптацию. Во второй части сезона 2021/22 нападающий сыграл в 10 матчах чемпионата, но лишь однажды попал в основу и ни разу не отличился. И только в прошлом сезоне Егор забил свои первые мячи в РПЛ. Карпин продолжал его выпускать, как правило, на замены — место центрфорварда в основе было занято Комличенко. Впрочем, в пяти турах Голенков все же сыграл с первых минут (помогла в том числе травма конкурента), на финише чемпионата оформил дубль в ворота «Ахмата». А первый гол самарца за «Ростов» в элите состоялся за месяц до того — в ворота «Оренбурга».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252450&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Голенков ярче проявил себя в Кубке России, став лучшим бомбардиром группового этапа: забил пять голов в шести матчах. Оформил дубли в ворота «Динамо» и того же «Оренбурга», положил еще один мяч в игре с «Ахматом». Правда, в кубковом плей-офф бомбардирский кураж у Егора куда-то пропал: лишь одна голевая передача в четырех матчах.

Карпин пытается совместить на поле центрфорвардов Комличенко и Голенкова, не отходя от любимой тактической схемы 4−3−3. В некоторых матчах Егор формально располагался на фланге, но при атаках «Ростова» насыщал чужую штрафную вместе с Николаем. Смена позиции заставляла Голенкова немного корректировать свою игру, больше участвовать в оборонительных действиях.

«Карпин прокачал меня в тактике, — объяснял нападающий. — Георгиевич объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов — такой агрессивный “Ростов”. Это помогает — все на ворота, хотим зажать».

В нынешнем сезоне Голенков сыграл в 17 матчах чемпионата и Кубка России (в основе — восемь) и забил шесть мячей. В РПЛ у Егора дубль с ЦСКА, по одному голу «Рубину», «Балтике» и «Ахмату». В кубковом турнире он поразил ворота «Локомотива». Кроме того, в последнем матче чемпионата с «Ахматом» нападающий сделал гол Мохаммада Мохеби, продавив двух центральных защитников соперника и выкатив мяч иранцу на пустые ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По статистике за 545 минут, сыгранных в этом сезоне РПЛ (по сути, это только шесть полных матчей), Голенков нанес 19 ударов по воротам. В створ попал девять раз — больше всех в составе «Ростова». Девять ударов Егор нанес правой ногой, восемь головой и два левой ногой. В общем, он одинаково опасен и внизу, и наверху. По словам Егора, раньше для него идеалом форварда был Златан Ибрагимович, а теперь он равняется на Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».