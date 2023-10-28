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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

Также экс-игрок рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар» перед зимней паузой.

«Не знаю почему, но так складывается, что “Ахмат” всё время отбирает очки у “Зенита”. Характер, боевитость демонстрируют. У “Зенита” в данный период времени нет права на ошибку. “Зенит” должен побеждать, чтобы “Краснодар” не расслаблялся. Важный отрезок, “Зенит” должен всё брать.

И потом выходить на матч с “Краснодаром”, даже отставая, но на то количество очков, чтобы после победы, в которую я стараюсь верить, занимать первое место. И “Краснодар” психологически сломается перед зимней паузой.

Как чувствует себя “Зенит” в этой ситуации? Пока уверенность есть. Когда ты выиграл чемпионство пять раз подряд, то всё равно думаешь: “Мы своё возьмем”.

Я расскажу с другой стороны. Про “Арсенал”. Когда мы якобы боролись с “Манчестер Юнайтед”. Мы только выиграем, едем в автобусе и смотрим: “Манчестер” проигрывает 0:1, а потом оп… и 2:1. И весь автобус обтекает. Такое ощущение, что никогда их не догнать. И для “Зенита” желательно, чтобы такое ощущение было у всех соперников», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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