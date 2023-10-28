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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые странные 52 дня в карьере Юрия Семина

Легенда «Локо» заменил Карпина в «Ростове», но потом уже сам уступил место молодому тренеру.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Юрий Сёмин — легенда нашего футбола, сейчас — почётный эксперт. Порой ходит на телевидение, чуть реже — в YouTube и почти каждый день высказывается на разные темы в медиа. Ему 76 лет. О продолжении карьеры спрашивают всё реже, но когда этот вопрос звучит — ответ классический: если позовут, то подумаем. Да и примеры есть — ничто не мешает, например, Мирче Луческу в 77 работать в киевском «Динамо».

Удивительно, но многие могли не зафиксировать в памяти последний профессиональный клуб Сёмина. Он настолько сросся с «Локо», что все остальные команды автоматически замещаются. Но это был «Ростов» — туда Сёмин попал в августе 2021-го. А через 52 дня клуб официально объявил о расторжении двухлетнего контракта по обоюдному согласию сторон. Самый короткий период работы тренера на профессиональном уровне. Даже в кризисном «Анжи» он задержался дольше.

Сёмин пришёл в клуб после ухода Карпина. Сначала — полная поддержка, а потом — матч с «Чайкой»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 13, 28.10.2023, 16:30

Ростов-Локомотив-

26 июля 2021-го РФС объявил о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной. Это случилось перед матчем 1-го тура с участием «Ростова». Изначально тренер договорился о роли совместителя (это вызвало много публичных дискуссий), но два проигранных матча на старте — и вопрос закрылся сам собой. Карпин понял, что не вывезет, и ушёл из «Ростова». Однако фамилия сменщика изначально вызвала удивление — спустя 14 месяцев после ухода из «Локо» ростовчан возглавил Юрий Сёмин.

Позже всё стало чуть яснее: большого выбора свободных тренеров на рынке не было, а у Юрия Палыча давние тёплые отношения с президентом дончан Арташесом Арутюнянцем. Да, идти в команду после неудачного старта с предсезонкой от другого тренера — сомнительный эксперимент. Но Сёмин, вероятно, понимал — ждать и дальше условного возвращения в «Локо» наивно. А «Ростов» — неплохой вариант, чтобы ещё раз показать свой класс. В том числе руководителям «Локомотива».

В Ростове-на-Дону здорово обставили назначение — приезд Сёмина на поезде, милая беседа с Карпиным, когда бывший тренер передал дела нынешнему. Предпосылок, что всё посыпется, не было. Отовсюду сквозило одной лишь доброжелательностью. По задумке, Сёмин мог встряхнуть команду после неудачного старта и постепенно вернуть её как минимум в середину таблицы.

Но всё упёрлось в нюансы. Из-за которых тренер не проработал и двух месяцев.

Игроки «Ростова» с трудом привыкали к Сёмину, остались финансовые проблемы, результатов не было

Сёмин сразу запустил перестройку. В первую очередь — тактическую. И одновременно вынужденную. Клуб готовился к уходу Норманна (тогда это был ещё футболист, а не внутренний мем про страх и переобувание), Соу получил травму, а Комличенко ещё не тянул атаку вперёд. Поэтому вместо привычно атакующего стиля новый тренер начал с обороны. Поставил трёх центральных, в том числе юного Мелёхина, а впереди — как получится.

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Но особо не получалось. Сначала — ничья с «Химками» (1:1), потом — поражение от ЦСКА (1:3). Дальше — первая и последняя победа Сёмина как главного тренера «Ростова» над «Пари НН». Очень тяжёлая, с автоголом на 88-й минуте. Тренер не скрывал — команда в психологической яме после такого старта. Но ничего не оставалось, кроме как продолжать работать. Естественно, тренер рассчитывал, что после победы добавится хоть какой-то позитив. Зря.

Впереди «Ростов» ждали две унылые ничьих, четыре пропущенных мяча от «Крыльев» и кубковый матч с «Чайкой», который предрешил всё. Как выяснилось позже, у Арутюнянца и владельца «Чайки» не самые дружеские отношения. Поэтому для президента «Ростова» было принципиальным обыграть соперника, учитывая ещё и разницу в классе. И региональный контекст: не стоит забывать, что «Чайка» — представитель Ростовской области.

Но болельщики увидели очередной кошмар. Полное отсутствие идей в атаке (единственный матч при тренере с нулём голов), явная психологическая яма и один пропущенный мяч. После игроки ещё долго извинялись перед болельщиками, а Сёмин прекрасно понимал, что его ждёт. Вскоре тренер встретился с президентом и обо всём договорился. С начала работы прошло 52 дня. И Сёмин ушёл из клуба.

Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно набрано очков. Положительные моменты тоже имелись: большая группа молодых ребят, которые выходили в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться.

Юрий Семин
бывший главный тренер «Ростова»

Уже позже выяснилось, что весь непродолжительный период при Сёмине у игроков были задержки по зарплате, сам клуб тоже находился не в лучшем финансовом положении. Так что винить в происходящем исключительно тренера как минимум странно. Его сменили Заур Тедеев и Виталий Кафанов, но результаты не улучшились. Пришлось ждать весеннего возвращения Карпина, чтобы спастись и нормализовать все процессы.

Дмитрий Зимин

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