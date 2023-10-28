Георгий Джикия сломал ребро на тренировке. Игрок пропустит около месяца

Отмечается, что футболист пропустит около месяца. Георгий Джикия в Воронеж не приехал.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.