«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:30 мск.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 2:2, а во втором круге «Локомотив» на выезде победил «Ростов» со счётом 3:1. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. Сначала выиграл «Ростов» (2:1), а затем «Локомотив» (3:1).