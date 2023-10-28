Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Локомотив
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Дармштадт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Хоффенхайм
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Унион Б
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Кубань
Черноморец
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Болонья
11
Футбол. Первая лига
перерыв
Шинник
Торпедо
01
Футбол. Первая лига
перерыв
Волгарь
Родина
02
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Лас-Пальмас
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Торино
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Спартак
20
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Акрон
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Нант
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
КАМАЗ
20
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Ленинградец
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
22.10
Ростов
Ахмат
30
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
22.10
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
22.10
Урал
Сочи
14
21.10
Балтика
Краснодар
22
21.10
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:08 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Факела» обыграли «Спартак» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» на своем поле со счетом 2:0 обыграл московский «Спартак» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 11 609 зрителей.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Марков (70-я минута, с пенальти) и Максим Максимов (84). На 70-й минуте был удален защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» обыгрывал «Факел» в предыдущих шести встречах. С момента возвращения воронежцев в высший дивизион команды встречались четыре раза — дважды в чемпионате (4:1 и 3:2) и дважды в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:0 и 2:1). До сегодняшнего дня единственная победа «Факела» над «Спартаком» датировалась 5 августа 2000 года.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков в 13 матчах. «Факел» идет 11-м с 15 очками после 13 встреч. В следующем туре «Спартак» 5 ноября на выезде сыграет с московским «Локомотивом», «Факел» днем ранее в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь