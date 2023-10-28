Футболисты «Факела» обыграли «Спартак» в матче РПЛ

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» на своем поле со счетом 2:0 обыграл московский «Спартак» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 11 609 зрителей.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Марков (70-я минута, с пенальти) и Максим Максимов (84). На 70-й минуте был удален защитник «Спартака» Срджан Бабич.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» обыгрывал «Факел» в предыдущих шести встречах. С момента возвращения воронежцев в высший дивизион команды встречались четыре раза — дважды в чемпионате (4:1 и 3:2) и дважды в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:0 и 2:1). До сегодняшнего дня единственная победа «Факела» над «Спартаком» датировалась 5 августа 2000 года.