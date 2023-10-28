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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Спартак».

Факел
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Источник: ФК "Факел"

Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России. Об этом сообщил статистический портал OptaSports.

Красно-белые проиграли четыре выездных матча в РПЛ подряд — это повторение их антирекорда в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля проиграла на выезде «Уралу» (2:3), «Краснодару» (0:2), «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2).

Ранее четыре подряд гостевых поражения «Спартак» терпел только в 2004 году при Невио Скале.

Кроме того, «Спартак» не забивает в трёх гостевых матчах РПЛ подряд — это также повторение антирекорда красно-белых.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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